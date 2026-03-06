Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu Źródło: Reuters

Według CNN, National Capital Planning Commission (NCPC), czyli komisja nadzorująca planowanie przestrzenne budynków rządowych w stolicy USA, miała w czwartek podjąć decyzję w sprawie projektu nowej sali balowej przy Białym Domu. Ostatecznie jednak głosowanie zostało przesunięte na 2 kwietnia. Powodem jest "duże zaangażowanie opinii publicznej w ten projekt", poinformował przewodniczący NCPC Will Scharf. Jak dodał, komisja zamierza poświęcić trochę czasu na zajęcie się głosami od obywateli.

CNN: 32 tysiące opinii

Według CNN w trakcie konsultacji publicznych przed czwartkowym posiedzeniem do komisji spłynęło ponad 32 tysiące opinii, "w zdecydowanej większości sprzeciwiających się budowie". Zwracano w nich uwagę m.in. na rozmiar i koszty. Niektórzy porównywali projekt do "kasyna w Las Vegas", inni wyrażali obawy co do "trumpizacji" Białego Domu i tego, że sala będzie symbolem "autorytarnego wywyższania się". BBC cytuje komentarze, według których Trump chce zbudować "krzykliwy, spersonalizowany pałac", realizując "osobisty projekt wynikający z próżności" i "całkowicie niszcząc amerykańską historię".

"Washington Post", który także przeanalizował te głosy, wskazuje na ogromny rozdźwięk między opiniami społeczeństwa a tym, w jaki sposób Trump i jego współpracownicy przedstawiają wizję budowy sali.

CNN zauważa, że podczas czwartkowego otwartego spotkania komisji także wielu ekspertów - architektów, historyków, konserwatorów zabytków i byłych pracowników Białego Domu, wyraziło sprzeciw wobec budowy sali. Jedynie jedna osoba opowiedziała się za projektem.

Sala balowa Donalda Trumpa

Plan zbudowania wielkiej sali balowej Trump ujawnił w lipcu 2025 roku. Zadeklarował wtedy, że budowa nie wpłynie na istniejącą konstrukcję siedziby prezydentów USA. Na pokazanych przez Biały Dom wizualizacjach pomieszczenia widać dużo złota, kolumn i kryształowych żyrandoli. - To będzie wspaniały projekt (...). Myślę, że to będzie wyjątkowe - mówił Donald Trump.

W październiku, w związku z tymi planami, całkowicie zburzone zostało Wschodnie Skrzydło Białego Domu. Koszt całej inwestycji to 400 milionów dolarów. Planowana powierzchnia sali to 90 tys. stóp kwadratowych - czyli ponad 8,3 tys. metrów kwadratowych. Ma pomieścić tysiąc osób.

Opracowała Paulina Borowska / am