Świat

Ponad 30 tysięcy głosów sprzeciwu. Opóźnia się zatwierdzenie budowy sali balowej Trumpa

Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Źródło: Reuters
Opóźnia się termin zatwierdzenia projektu budowy sali balowej w Białym Domu - informuje CNN. Do komisji, która ma wydać ostateczną decyzję, spłynęły tysiące głosów sprzeciwu. W projekt od początku angażuje się Donald Trump, nazywając go "wspaniałym" i "wyjątkowym".

Według CNN, National Capital Planning Commission (NCPC), czyli komisja nadzorująca planowanie przestrzenne budynków rządowych w stolicy USA, miała w czwartek podjąć decyzję w sprawie projektu nowej sali balowej przy Białym Domu. Ostatecznie jednak głosowanie zostało przesunięte na 2 kwietnia. Powodem jest "duże zaangażowanie opinii publicznej w ten projekt", poinformował przewodniczący NCPC Will Scharf. Jak dodał, komisja zamierza poświęcić trochę czasu na zajęcie się głosami od obywateli.

Tak Trump ma nazwać salę balową przy Białym Domu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak Trump ma nazwać salę balową przy Białym Domu

CNN: 32 tysiące opinii

Według CNN w trakcie konsultacji publicznych przed czwartkowym posiedzeniem do komisji spłynęło ponad 32 tysiące opinii, "w zdecydowanej większości sprzeciwiających się budowie". Zwracano w nich uwagę m.in. na rozmiar i koszty. Niektórzy porównywali projekt do "kasyna w Las Vegas", inni wyrażali obawy co do "trumpizacji" Białego Domu i tego, że sala będzie symbolem "autorytarnego wywyższania się". BBC cytuje komentarze, według których Trump chce zbudować "krzykliwy, spersonalizowany pałac", realizując "osobisty projekt wynikający z próżności" i "całkowicie niszcząc amerykańską historię".

"Washington Post", który także przeanalizował te głosy, wskazuje na ogromny rozdźwięk między opiniami społeczeństwa a tym, w jaki sposób Trump i jego współpracownicy przedstawiają wizję budowy sali.

CNN zauważa, że podczas czwartkowego otwartego spotkania komisji także wielu ekspertów - architektów, historyków, konserwatorów zabytków i byłych pracowników Białego Domu, wyraziło sprzeciw wobec budowy sali. Jedynie jedna osoba opowiedziała się za projektem.

Sala balowa Donalda Trumpa

Plan zbudowania wielkiej sali balowej Trump ujawnił w lipcu 2025 roku. Zadeklarował wtedy, że budowa nie wpłynie na istniejącą konstrukcję siedziby prezydentów USA. Na pokazanych przez Biały Dom wizualizacjach pomieszczenia widać dużo złota, kolumn i kryształowych żyrandoli. - To będzie wspaniały projekt (...). Myślę, że to będzie wyjątkowe - mówił Donald Trump.

W październiku, w związku z tymi planami, całkowicie zburzone zostało Wschodnie Skrzydło Białego Domu. Koszt całej inwestycji to 400 milionów dolarów. Planowana powierzchnia sali to 90 tys. stóp kwadratowych - czyli ponad 8,3 tys. metrów kwadratowych. Ma pomieścić tysiąc osób.

Budowa sali balowej Trumpa. Sąd podjął decyzję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Budowa sali balowej Trumpa. Sąd podjął decyzję

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: CNN, "Washington Post", BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: whitehouse.gov

