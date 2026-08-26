Pickup z gilotyną stanął przed Kapitolem. Zareagowała policja
We wtorek po południu funkcjonariusze Policji Kapitolu w Waszyngtonie zauważyli pickupa, który zaparkował niezgodnie z przepisami na East Capitol Street. Ich uwagę przykuło również to, co znajdowało się na pace samochodu. Była to wykonana z drewna kilkumetrowa gilotyna.
Kierowcą samochodu był 35-latek z Kalifornii. Przyjechał on nim do Waszyngtonu - czytamy w komunikacie policji. Został on aresztowany w związku z zarzutem posiadania niebezpiecznej broni. Śledczy sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy.
Policja opublikowała zdjęcia, na których widać samochód z drewnianą gilotyną na pace. Przyrząd został zabezpieczony przez służby.
Źródło: PAP