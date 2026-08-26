Świat Pickup z gilotyną stanął przed Kapitolem. Zareagowała policja Mikołaj Gątkiewicz |

kapitol reuters Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: The U.S. Capitol Police

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We wtorek po południu funkcjonariusze Policji Kapitolu w Waszyngtonie zauważyli pickupa, który zaparkował niezgodnie z przepisami na East Capitol Street. Ich uwagę przykuło również to, co znajdowało się na pace samochodu. Była to wykonana z drewna kilkumetrowa gilotyna.

Kierowcą samochodu był 35-latek z Kalifornii. Przyjechał on nim do Waszyngtonu - czytamy w komunikacie policji. Został on aresztowany w związku z zarzutem posiadania niebezpiecznej broni. Śledczy sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy.

This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.



You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026 Rozwiń Źródło: X/The U.S. Capitol Police

Policja opublikowała zdjęcia, na których widać samochód z drewnianą gilotyną na pace. Przyrząd został zabezpieczony przez służby.