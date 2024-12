"Washington Post": w szkołach z internatem zmarły ponad trzy tysiące dzieci rdzennych Amerykanów  

Do prowadzonych od początku XIX wieku do lat 70. XX wieku szkół z internatem dzieci rdzennych Amerykanów niejednokrotnie trafiały wbrew woli rodziców. Placówki ukierunkowane były na przymusową asymilację przedstawicieli rdzennych społeczności. Część z nich prowadzono we współpracy z kościołami różnych wyznań, zakonami i grupami misyjnymi. Dzieci zmuszano do nauki angielskiego, porzucenia swojej kultury i posłuszeństwa. Obcinano im włosy i anglicyzowano imiona. Niesubordynację surowo karano. W szkołach dochodziło też do przypadków wykorzystywania seksualnego.