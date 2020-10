Premier Armenii wzywa byłych żołnierzy. "Wezmą udział w wojnie o przetrwanie ich ojczyzny"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał w poniedziałek do zakończenia walk o Górski Karabach - terytorium należące do Azerbejdżanu, ale zamieszkałe i zarządzane głównie przez Ormian. - Wszystkie strony powinny natychmiast zaprzestać walk i znaleźć sposób na pokojowe rozwiązanie konfliktu - oświadczył w Ankarze na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Turcji Mevlutem Cavusoglu. Wyraził oczekiwanie, że Turcja wykorzysta swoje znaczące wpływy, aby zmniejszyć napięcia w regionie.

Szef tureckiej dyplomacji wezwał Armenię do wycofania się ze spornego regionu. - Wszyscy, a zwłaszcza NATO, muszą wezwać Armenię do wycofania się z tych terytoriów, zgodnie z prawem międzynarodowym, rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz terytorialną i graniczną integralnością Azerbejdżanu - powiedział minister Cavusoglu.

Zaprzeczył oskarżeniom Armenii, jakoby Turcja wysyłała do Azerbejdżanu broń lub zagranicznych najemników i oficjalnie opowiedział się po stronie Baku w konflikcie z Erywaniem.

Prezydent Azerbejdżanu: Armenia próbuje przeciągnąć Rosję na swoją stronę, ale to się jej nie uda

Na słowa szefa NATO zareagował prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Uznał, że Turcja powinna włączyć się we wszystkie działania, których celem byłoby zakończenie konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu.

W wypowiedzi dla tureckiej telewizji TRT Haber podkreślił także, iż Armenia liczyła na wsparcie Rosji, ale "Rosja postąpiła tak, jak powinna, nie wybrała żadnej ze stron i zachowała neutralność w tym sporze". - Armenia wciąż próbuje przeciągnąć Rosję na swoją stronę, ale to się jej nie uda - ocenił prezydent Azerbejdżanu.

Alijew powtórzył żądanie wycofania sił Armenii z terytorium Górskiego Karabachu. - Nie zwracamy oczu w kierunku żadnych terenów zależących do innych państw, ale co jest nasze, powinno być nasze - dodał.

Premier Armenii wzywa do walki "o przetrwanie ojczyzny"

Premier Armenii Nikol Paszinian nie zareagował bezpośrednio na kolejny apel o rozejm. We wpisie w mediach społecznościowych wezwał natomiast żołnierzy zdemobilizowanych w ubiegłym roku, by wrócili do służby.