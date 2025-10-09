"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź

- Siły Zbrojne USA w ostatnich tygodniach przeprowadziły kilka ataków nieopodal wybrzeży Wenezueli na łodzie, które ich zdaniem należały do gangów narkotykowych.
- To część kampanii amerykańskiej administracji przeciwko przemytowi narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
- Prezydent Kolumbii napisał, że są "przesłanki", które "wskazują", iż jeden z niedawno zbombardowanych statków był kolumbijski i podróżowali na nim obywatele Kolumbii. Biały Dom temu zaprzeczył.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w nocy z soboty na niedzielę amerykańskie siły przeprowadziły atak na kolejną łódź u wybrzeży Wenezueli, która - według niego - transportowała narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Agencja Reuters zauważa, że Pentagon nie potwierdził do tej pory, że jakikolwiek tego typu atak miał w sobotę miejsce.
Prezydent Kolumbii o zbombardowanej łodzi
W środę prezydent Kolumbii Gustavo Petro napisał na X, że pewne "przesłanki wskazują, iż ostatnia zbombardowana łódź była kolumbijska, z kolumbijskimi obywatelami na pokładzie". "Mam nadzieję, że ich rodziny to zgłoszą" - dodał.
"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby (...) Nie ma wojny z przemytem, jest wojna o ropę i musi ona zostać zatrzymana przez świat. Agresja wymierzona jest w całą Amerykę Łacińską i Karaiby" - napisał.
Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Kolumbia zostanie wciągnięta w amerykańską kampanię przeciwko przemytnikom, która do tej pory wymierzona była w wenezuelskie łodzie - komentuje Reuters.
Biały Dom zaprzecza
Biały Dom zaprzeczył sugestiom kolumbijskiego lidera. "Stany Zjednoczone liczą, że prezydent Petro publicznie wycofa swoje bezpodstawne i naganne oświadczenie, abyśmy mogli powrócić do produktywnego dialogu na temat budowania silnej i dostatniej przyszłości dla obywateli Stanów Zjednoczonych i Kolumbii" - napisano w oświadczeniu, cytowanym przez media.
W odpowiedzi na ten komunikat Petro zażądał od Białego Domu ujawnienia informacji na temat osób, które zginęły w ataku.
W ostatnich tygodniach siły USA przeprowadziły co najmniej cztery uderzenia na łodzie, które według władz w Waszyngtonie przewoziły narkotyki. Biały Dom informował o 21 osobach zabitych w tych operacjach. Ataki te nasiliły napięcia w regionie Karaibów.
