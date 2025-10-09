"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź

Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Siły Zbrojne USA w ostatnich tygodniach przeprowadziły kilka ataków nieopodal wybrzeży Wenezueli na łodzie, które ich zdaniem należały do gangów narkotykowych.

To część kampanii amerykańskiej administracji przeciwko przemytowi narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Kolumbii napisał, że są "przesłanki", które "wskazują", iż jeden z niedawno zbombardowanych statków był kolumbijski i podróżowali na nim obywatele Kolumbii. Biały Dom temu zaprzeczył.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w nocy z soboty na niedzielę amerykańskie siły przeprowadziły atak na kolejną łódź u wybrzeży Wenezueli, która - według niego - transportowała narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Agencja Reuters zauważa, że Pentagon nie potwierdził do tej pory, że jakikolwiek tego typu atak miał w sobotę miejsce.

Prezydent Kolumbii o zbombardowanej łodzi

W środę prezydent Kolumbii Gustavo Petro napisał na X, że pewne "przesłanki wskazują, iż ostatnia zbombardowana łódź była kolumbijska, z kolumbijskimi obywatelami na pokładzie". "Mam nadzieję, że ich rodziny to zgłoszą" - dodał.

"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby (...) Nie ma wojny z przemytem, jest wojna o ropę i musi ona zostać zatrzymana przez świat. Agresja wymierzona jest w całą Amerykę Łacińską i Karaiby" - napisał.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Kolumbia zostanie wciągnięta w amerykańską kampanię przeciwko przemytnikom, która do tej pory wymierzona była w wenezuelskie łodzie - komentuje Reuters.

Biały Dom zaprzecza

Biały Dom zaprzeczył sugestiom kolumbijskiego lidera. "Stany Zjednoczone liczą, że prezydent Petro publicznie wycofa swoje bezpodstawne i naganne oświadczenie, abyśmy mogli powrócić do produktywnego dialogu na temat budowania silnej i dostatniej przyszłości dla obywateli Stanów Zjednoczonych i Kolumbii" - napisano w oświadczeniu, cytowanym przez media.

W odpowiedzi na ten komunikat Petro zażądał od Białego Domu ujawnienia informacji na temat osób, które zginęły w ataku.

W ostatnich tygodniach siły USA przeprowadziły co najmniej cztery uderzenia na łodzie, które według władz w Waszyngtonie przewoziły narkotyki. Biały Dom informował o 21 osobach zabitych w tych operacjach. Ataki te nasiliły napięcia w regionie Karaibów.

