Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź

Biały Dom
Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA
Źródło: Reuters
Łódź zbombardowana niedawno na Morzu Karaibskim przez Stany Zjednoczone mogła być kolumbijska - zasugerował prezydent Kolumbii Gustavo Petro. Biały Dom zaprzeczył i wezwał Petro do wycofania oświadczenia. Ten w odpowiedzi zażądał ujawnienia informacji o osobach, które zginęły w ataku na statek. Od tygodni amerykańska administracja prowadzi kampanię wymierzoną w kartele przemycające do USA narkotyki i bombarduje podejrzane statki.
Kluczowe fakty:
  • Siły Zbrojne USA w ostatnich tygodniach przeprowadziły kilka ataków nieopodal wybrzeży Wenezueli na łodzie, które ich zdaniem należały do gangów narkotykowych.
  • To część kampanii amerykańskiej administracji przeciwko przemytowi narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
  • Prezydent Kolumbii napisał, że są "przesłanki", które "wskazują", iż jeden z niedawno zbombardowanych statków był kolumbijski i podróżowali na nim obywatele Kolumbii. Biały Dom temu zaprzeczył.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w nocy z soboty na niedzielę amerykańskie siły przeprowadziły atak na kolejną łódź u wybrzeży Wenezueli, która - według niego - transportowała narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Agencja Reuters zauważa, że Pentagon nie potwierdził do tej pory, że jakikolwiek tego typu atak miał w sobotę miejsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kolejne uderzenie na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby

Ujawniono poufną notatkę. Mowa o "zbrojnym ataku na USA"
Dowiedz się więcej:

Ujawniono poufną notatkę. Mowa o "zbrojnym ataku na USA"

Prezydent Kolumbii o zbombardowanej łodzi

W środę prezydent Kolumbii Gustavo Petro napisał na X, że pewne "przesłanki wskazują, iż ostatnia zbombardowana łódź była kolumbijska, z kolumbijskimi obywatelami na pokładzie". "Mam nadzieję, że ich rodziny to zgłoszą" - dodał.

"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby (...) Nie ma wojny z przemytem, jest wojna o ropę i musi ona zostać zatrzymana przez świat. Agresja wymierzona jest w całą Amerykę Łacińską i Karaiby" - napisał.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Kolumbia zostanie wciągnięta w amerykańską kampanię przeciwko przemytnikom, która do tej pory wymierzona była w wenezuelskie łodzie - komentuje Reuters.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa

"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa

"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

Biały Dom zaprzecza

Biały Dom zaprzeczył sugestiom kolumbijskiego lidera. "Stany Zjednoczone liczą, że prezydent Petro publicznie wycofa swoje bezpodstawne i naganne oświadczenie, abyśmy mogli powrócić do produktywnego dialogu na temat budowania silnej i dostatniej przyszłości dla obywateli Stanów Zjednoczonych i Kolumbii" - napisano w oświadczeniu, cytowanym przez media.

W odpowiedzi na ten komunikat Petro zażądał od Białego Domu ujawnienia informacji na temat osób, które zginęły w ataku.

W ostatnich tygodniach siły USA przeprowadziły co najmniej cztery uderzenia na łodzie, które według władz w Waszyngtonie przewoziły narkotyki. Biały Dom informował o 21 osobach zabitych w tych operacjach. Ataki te nasiliły napięcia w regionie Karaibów.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
KolumbiaUSAGustavo PetroDonald Trump
Czytaj także:
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper pozwał społecznika. Jest decyzja sądu
Poznań
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
BIZNES
"Teraz to się pan skompromitował". Jak poseł Berkowicz walczy z Ukraińcami
FAŁSZ"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami
KONKRET24
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
WARSZAWA
Muzułmanki w Stambule
Włochy chcą wprowadzić zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych
Świat
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Wuhan Open?
EUROSPORT
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany
Świat
Atak na infrastrukturę cywilną w Charkowie, 7 października 2025 roku
Dla Charkowa "ta zima będzie najtrudniejsza"
Świat
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Uznana za organizację ekstremistyczną, chce poprawy stosunków z Rosją. Co wiadomo o AfD?
Świat
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
BIZNES
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
WARSZAWA
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
METEO
Wisława Szymborska właśnie dowiedziała się o Nagrodzie Nobla. 3 października 1996 roku, Willa Astoria w Zakopanem
Kto dostał Nobla? Sprawdź, co wiesz o najsłynniejszej nagrodzie
Quizy
imageTitle
Świątek wie, że kolejny mecz nie będzie spacerkiem. "Ona nigdy się nie poddaje"
EUROSPORT
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Czy alkohol zniknie ze stacji benzynowych? Wraca temat "ustawy alkoholowej"
Zdrowie
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
BIZNES
imageTitle
Niełatwa przeprawa Świątek. Ma ćwierćfinał
EUROSPORT
Iga Świątek w Wuhan Open
Iga Świątek - Belinda Bencic (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Jordanówka Kraków
Jordanówka odzyska dawny blask
Kraków
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
WARSZAWA
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
10-latek nie żyje, trzech nastolatków w szpitalu. Kierowca z zarzutami
Trójmiasto
Miejsce katastrofy samolotu pasażerskiego w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie
Putin przyznał, że Rosja stoi za katastrofą samolotu. Mówi o "odszkodowaniu"
Świat
0810_debata_tosia
Waleczna Tosia wystąpiła w telewizji. To było jej marzenie
Ewa Żebrowska
Wizualizacja inwestycji
Wstrzymana zgoda na budowę kompleksu hotelowego na Helu
Trójmiasto
imageTitle
Słowacka gwiazda wznowiła treningi. Celem igrzyska
EUROSPORT
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Ścigali go czescy i polscy policjanci. 30-latek z zarzutami
Wrocław
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
METEO
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
BIZNES
21 min
pc
Diabeł, sombrero i "zamknięcie rządu". Co w USA próbują ugrać demokraci?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
PARP
Oszustwa na szkodę PARP i NCBiR. Zatrzymane kolejne osoby
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica