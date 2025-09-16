Kontrowersyjny kandydat dostał oficjalne poparcie

Zohran Mamdani ma szansę zostać burmistrzem Nowego Jorku Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Urodzony w Ugandzie Zohran Mamdani wygrał czerwcowe prawybory u demokratów.

Donald Trump wspiera kandydatów opozycyjnych wobec Mamdaniego, a jego samego nazwał komunistą.

Program Mamdaniego to zwiększenie usług publicznych, tworzenie sklepów spożywczych zarządzanych przez władze oraz opodatkowanie najbogatszych. W USA kontrowersje budziła też jego krytyka Izraela oraz policji.

Kathy Hochul, gubernatorka Nowego Jorku, poparła kandydaturę Zohrana Mamdaniego. Mimo różnic w poglądach ostatecznie przedstawiła 33-letniego Zohrana Mamdaniego, demokratycznego socjalistę, jako "lidera, który koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom przystępnego cenowo Nowego Jorku". Jej decyzję opublikował m.in. "New York Times".

Zohran Mamdani Źródło: YUKI IWAMURA/POOL/PAP

Program wyborczy Mamdaniego

- Mieliśmy różnice zdań. (…) Ale podczas naszych rozmów usłyszałam lidera, który podziela moje zaangażowanie na rzecz Nowego Jorku, gdzie dzieci mogą dorastać bezpiecznie w swoich dzielnicach, a możliwości są w zasięgu każdej rodziny. Usłyszałam lidera, koncentrującego się na tym, by Nowy Jork był przystępny cenowo, co entuzjastycznie popieram - wyjaśniła Hochul.

Kathy Hochul Źródło: lev radin/Shutterstock

Jak zauważyła stacja CNN, początkowo Hochul odmówiła poparcia Mamdaniego, który niespodziewanie pokonał byłego gubernatora Cuomo w czerwcowych prawyborach demokratów.

Program wyborczy Mamdaniego, który urodził się w Ugandzie i ma muzułmańskie pochodzenie, skupia się na zwiększeniu dostępności usług publicznych, m.in. zapewnieniu darmowych przejazdów autobusami miejskimi, tworzeniu sklepów spożywczych zarządzanych przez władze oraz opodatkowaniu najbogatszych mieszkańców.

Hochul wyraziła obawę, że podatki mogą skłonić zamożnych obywateli do opuszczenia stanu. Wszelkie ich podwyżki musi zatwierdzić legislatura stanowa i sygnować gubernator.

Krytykował policję, Trump nazywał go komunistą

Poparcie Hochul prawdopodobnie będzie miało istotne implikacje polityczne zarówno dla niej, jak i Mamdaniego. Mogłoby to pomóc w złagodzeniu luki między lewicowym poparciem dla Mamdaniego a demokratycznym establishmentem, w tym tych, którzy postrzegają Mamdaniego sceptycznie ze względu na jego powiązania z demokratycznym socjalizmem i krytykę Izraela - oceniła CNN.

Mamdani wzywał do zaprzestania finansowania policji, lecz zadeklarował, że nie podejmie takich działań, jeśli zostanie wybrany. Odciął się też od wcześniejszych wypowiedzi, w których określał policję jako rasistowską i niegodziwą.

Hochul wyraziła zadowolenie ze spotkania Mamdaniego z przedstawicielami społeczności żydowskiej, które odpowiedziało na ich obawy. Zapowiedziała chęć współpracy z nim dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Nowego Jorku, niezależnie od wyznania.

Gubernatorka skrytykowała zarówno Cuomo, jak i obecnego burmistrza Erica Adamsa, którzy startują w wyborach jako kandydaci niezależni. Zarzuciła im m.in. domniemane powiązania z Donaldem Trumpem. Prezydent, pochodzący z nowojorskiej dzielnicy Queens, aktywnie wspiera konsolidację opozycji wobec Mamdaniego, którego nazywał komunistą.

