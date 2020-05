Zamieszki po śmierci Afroamerykanina w trakcie policyjnej interwencji. Podpalenia i starcia na ulicach

Tysiące demonstrantów wyszły na ulice Minneapolis w drugim dniu protestów w sprawie George'a Floyda, Afroamerykanina zabitego w trakcie policyjnej interwencji. Protestujący starli się z funkcjonariuszami, doszło do plądrowania sklepów i podpaleń.

Starcia w Minneapolis w stanie Minnesota wybuchły w środę wieczorem czasu miejscowego. Demonstranci zza prowizorycznej barykady rzucali w policjantów kamieniami i butelkami z wodą. W odpowiedzi policja potraktowała ich gazem łzawiącym, gumowymi kulami i granatami hukowymi. W kilku miejscach miasta doszło do podpaleń, nagrania telewizyjne zarejestrowały też grupę ludzi plądrujących sklep.

Zarzewiem protestów stała się sprawa George'a Floyda, czarnoskórego 46-latka, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję. W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów przyciska mężczyźnie kolanem głowę do ziemi, nie reagując na krzyki zakutego w kajdanki Floyda, że nie może oddychać. Wkrótce potem mężczyzna stracił przytomność i został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Jak przekazała Agencja Reutera, policja zatrzymała Floyda w związku z podejrzeniem o próbę przekazania fałszywych czeków.