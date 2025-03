USA wycofują się z grupy, która bada zbrodnię agresji Rosji przeciwko Ukrainie

Departament Sprawiedliwości USA nieoficjalnie poinformował stronę europejską o wycofaniu się z prac grupy badającej zbrodnię agresji Rosji w Ukrainie - poinformował w poniedziałek dziennik "New York Times". Grupa została powołana, by pociągnąć do odpowiedzialności władze Rosji i jej sojuszników.

Chodzi o Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie, do którego administracja poprzedniego prezydenta Joe Bidena dołączyła w 2023 roku. Grupę powołano, by pociągnąć do odpowiedzialności władze Rosji i jej sojuszników - Białorusi, Korei Północnej i Iranu - za zbrodnię inwazji zbrojnej na Ukrainę.

Waszyngton wyśle maila

Departament Sprawiedliwości USA nieoficjalnie poinformował stronę europejską o wycofaniu się z prac grupy. W poniedziałek Waszyngton ma wysłać w tej sprawie oficjalnego maila do instytucji Eurojust, która sprawuje nadzór nad działaniami gremium badającego rosyjską agresję.

W ocenie "New York Times" opuszczenie tej grupy przez USA to kolejny sygnał, że administracja prezydenta Donalda Trumpa oddala się od zamiaru pociągnięcia rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do odpowiedzialności za zbrodnie w Ukrainie.

Stany Zjednoczone były jedynym krajem spoza Europy, który uczestniczył w działaniach grupy. USA, w ramach współpracy ze śledczymi z Ukrainy, krajów bałtyckich i Rumunii, skierowały do Hagi prokuratora z Departamentu Sprawiedliwości.

"New York Tumes" poinformował też o ograniczeniu pracy amerykańskiego Zespołu ds. Odpowiedzialności za Zbrodnie Wojenne, utworzonego w 2022 roku.

Rosja jako "terrorystyczny reżim" i nakaz aresztowania Putina

W październiku 2022 roku Rosja została określona mianem "terrorystycznego reżimu" w rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Jeden z członów delegacji Ukrainy w tym gremium mówił, że "to potężny sygnał na skalę światową". Dodał, że w uchwale wezwano również do pozbawienia Rosji prawa do zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz stworzenia międzynarodowego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni w Ukrainie.

W lutym 2023 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła utworzenie Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji (ICPA) w celu gromadzenia dowodów zbrodni wojennych, popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Centrum zostało otwarte w Hadze.

17 marca zeszłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK objął nakazem aresztowania także rosyjską komisarz do spraw dzieci Marię Lwową-Biełową.

Autorka/Autor:tas/kab

Źródło: PAP