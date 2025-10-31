Logo strona główna
Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

USA zaatakują w Wenezueli? Donald Trump odpowiedział jednym słowem

USS Gerald R. Ford pap_20250917_1TC
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: TVN24, Reuters
Donald Trump zaprzeczył w piątek doniesieniom, jakoby rozważał przeprowadzenie ataków na terytorium lądowym Wenezueli. Wcześniej media podały, że administracja prezydenta USA podjęła już taką decyzję.
Kluczowe fakty:
  • Dziennik "Miami Herald" przekazał w piątek, że amerykańska administracja podjęła decyzję o uderzeniu w instalacje wojskowe w Wenezueli, a atak to kwestia "dni lub nawet godzin".
  • Od kilku tygodni siły USA przypuszczają ataki na łodzie m.in. u wybrzeży Wenezueli podejrzane o udział w przemycie narkotyków.
  • W ostatnim czasie amerykańskie władze gromadzą też siły na Morzu Karaibskim.

Pytany przez dziennikarzy na pokładzie samolotu Air Force One w drodze na Florydę Trump jednym słowem - "nie" - odpowiedział na pytanie, czy doniesienia o rozważanym ataku na Wenezuelę są prawdziwe.

Jak przekazał kilka godzin wcześniej "Miami Herald", powołując się na źródła "mające wiedzę o sytuacji", do ataku ma dojść, a amerykańskie operacje powinny być wymierzone w instalacje używane przez gang narkotykowy Cartel de los Soles (Kartel Słońc), którym - według administracji Trumpa - kieruje sam przywódca kraju Nicolas Maduro.

Uderzenia według dziennika to kwestia "dni lub nawet godzin". O tym, że administracja Trumpa zidentyfikowała instalacje wojskowe używane do przemytu narkotyków, jeszcze w czwartek donosiły dzienniki "The Washington Post" i "The Wall Street Journal", choć podkreślały, że decyzja o ataku nie została jeszcze podjęta.

Więcej sił na Karaibach. Amerykański niszczyciel 11 kilometrów od Wenezueli

Więcej sił na Karaibach. Amerykański niszczyciel 11 kilometrów od Wenezueli

"Do niszczenia kartelów narkotykowych". Wysyłają najnowszy lotniskowiec

"Do niszczenia kartelów narkotykowych". Wysyłają najnowszy lotniskowiec

Zapowiedź uderzeń Trumpa

Mimo to Trump już w ubiegłym tygodniu zapowiadał, że zamierza rozszerzyć swoją kampanię uderzeń przeciwko kartelom narkotykowym - dotąd kierowaną przeciwko łodziom podejrzanym o przemyt narkotyków - na cele na lądzie. Nie wymienił wprost kraju, w jakim te ataki miały zostać potencjalnie przeprowadzone.

- Nie sądzę, żebyśmy koniecznie domagali się wypowiedzenia wojny. Myślę, że po prostu będziemy zabijać ludzi. Okej? Zabijemy ich. Będą, no wiecie, martwi - powiedział prezydent.

Choć Trump nie sprecyzował, gdzie zamierza uderzyć, to w przeszłości mówił, że może przeprowadzić ataki przeciwko gangom na terytorium lądowym Wenezueli. Do większości uderzeń na łodzie, które miały przewozić narkotyki, doszło nieopodal wybrzeży tego kraju.

Zagadkowy lot rosyjskiego transportowca
Zagadkowy lot rosyjskiego transportowca

Groźba wobec Maduro

USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków. Od tygodni gromadzą siły w regionie, dokonały dwóch demonstracyjnych przelotów bombowców w kierunku Wenezueli oraz skierowały tam z Europy lotniskowcową grupę uderzeniową skupioną wokół USS Gerald R. Ford - największego i najnowocześniejszego lotniskowca świata.

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford
Źródło: NTB/PAP/EPA

Choć Trump wcześniej sugerował, że może uderzyć także w kartele w Kolumbii i Meksyku, to Wenezuela była dotychczas w centrum zainteresowania administracji Trumpa. Republikański senator z Florydy Rick Scott powiedział 26 października w wywiadzie dla telewizji CBS, że dni wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro są "policzone", bo "coś się wydarzy, wewnętrznego lub zewnętrznego". Polityk poradził dyktatorowi ucieczkę do Rosji lub Chin.

pc

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: NTB/PAP/EPA

USADonald TrumpWenezuelaPolityka zagraniczna USANicolas MaduroNarkotyki
Rozmowy na szczycie

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica