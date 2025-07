Media o kulisach rozmowy Trumpa z Zełenskim. "Wołodymyrze, czy możesz uderzyć w Moskwę?"

Trump o porozumieniu w sprawie wysyłania uzbrojenia do Ukrainy Źródło: Reuters, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Trump rozmawiał przez telefon z Zełenskim 4 lipca. To wtedy według "FT" miało dojść do wymiany zdań o atakach na Moskwę i Petersburg.

Wtedy też amerykański prezydent był dzień po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, którą określił wówczas jako "złą".

Trump w poniedziałek zagroził Kremlowi sankcjami, jeżeli nie zostanie osiągnięte w ciągu 50 dni porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie.

Brytyjski dziennik podał informacje o dyskusjach prezydentów USA i Ukrainy, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Trump miał zapytać Zełenskiego, czy ukraińskie siły przeprowadzą uderzenia na położone głęboko w Rosji cele militarne, jeżeli Ukraina otrzyma zdolną do tego broń.

"Wołodymyrze, czy możesz uderzyć w Moskwę? Czy możesz uderzyć też w Petersburg?" - miał pytać Trump prezydenta Ukrainy w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 4 lipca. Zełenski miał odpowiedzieć: "Oczywiście, możemy, jeżeli dacie nam broń".

Następnie Trump miał wyrazić poparcie dla tego pomysłu, mówiąc, że jest to strategia mająca na celu "sprawienie, by Rosjan zabolało" i zmuszenie Władimira Putina do negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego.

Dowiedz się więcej: Nie tylko Patrioty. Nowe doniesienia w sprawie broni dla Ukrainy

Jak zauważyła gazeta, do tej wymiany doszło dzień po rozmowie telefonicznej Trumpa z przywódcą Rosji, którą amerykański prezydent określił później jako "złą" i mówił, że nie był z niej zadowolony, ponieważ nie osiągnięto postępów ku zakończeniu wojny.

Prezydent USA z Zełenskim mieli też omawiać wysłanie Ukrainie amerykańskich pocisków ATACMS.

Biały Dom nie odpowiedział na razie na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Donald Trump daje Rosji 50 dni

Prezydent USA w poniedziałek podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem zapowiedział nałożenie na Rosję surowych ceł, jeżeli w ciągu 50 dni nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie wojny. Donald Trump oświadczył też, że jest "bardzo niezadowolony z tego, co robi Rosja i rozczarowany postępowaniem Władimira Putina".

Dowiedz się więcej: Trump daje Rosji 50 dni

Poinformował również, że zostało zawarte porozumienie o wysyłaniu uzbrojenia do Ukrainy, za którą będą płacić Europejczycy. Jak zapowiedział amerykański prezydent, systemy obrony powietrznej Patriot trafią do Ukrainy w najbliższych dniach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD