Świat Strzelanina w Midland w Teksasie. Policja wysłała drony Oprac. Filip Czerwiński |

Strzały w mieście Midland w Teksasie Źródło zdj. gł.: CNN

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Strzelanina rozpoczęła się około godziny 8 rano czasu lokalnego (godziny 15 czasu polskiego) w budynku w południowo-zachodniej części Midland. Według świadków następnie odgłosy broni wskazywały na to, że akcja przeniosła się w inną okolicę. Jeden z nich opisał, że słyszał co najmniej 40 strzałów.

Midland w Teksasie, USA Źródło zdjęcia: TVN24

Konfrontacja służb ze sprawcą trwała kilka godzin. Po godz. 11:35 czasu lokalnego władze miasta poinformowały na Facebooku, że napastnik nie żyje. Nie ujawniono, w jaki sposób zginął.

Burmistrz Midland, Lori Blong, przekazała, że nie ma informacji o tym, aby którykolwiek policjant odniósł obrażenia. Mówiła też, że policja posłużyła się dronami, aby potwierdzić, że napastnik nie żyje.

At least one person is dead and several others are injured after a shooter opened fire in Midland, Texas, according to Mayor Lori Blong. https://t.co/qvMQCL13yq pic.twitter.com/RinikcibNr — CBS News (@CBSNews) June 12, 2026 Rozwiń