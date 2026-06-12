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Świat

Strzelanina w Midland w Teksasie. Policja wysłała drony

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Strzały w mieście Midland w Teksasie
Strzały w mieście Midland w Teksasie
Źródło zdj. gł.: CNN
Co najmniej 11 osób zostało poszkodowanych w strzelaninie w mieście Midland w Teksasie - poinformowały miejscowe władze. Jedna z nich zmarła. Napastnik nie przeżył konfrontacji z policją.

Strzelanina rozpoczęła się około godziny 8 rano czasu lokalnego (godziny 15 czasu polskiego) w budynku w południowo-zachodniej części Midland. Według świadków następnie odgłosy broni wskazywały na to, że akcja przeniosła się w inną okolicę. Jeden z nich opisał, że słyszał co najmniej 40 strzałów.

Midland w Teksasie, USA
Midland w Teksasie, USA
Źródło zdjęcia: TVN24

Konfrontacja służb ze sprawcą trwała kilka godzin. Po godz. 11:35 czasu lokalnego władze miasta poinformowały na Facebooku, że napastnik nie żyje. Nie ujawniono, w jaki sposób zginął.

Burmistrz Midland, Lori Blong, przekazała, że nie ma informacji o tym, aby którykolwiek policjant odniósł obrażenia. Mówiła też, że policja posłużyła się dronami, aby potwierdzić, że napastnik nie żyje.

Źródło: PAP, NBC News, CNS News
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Tagi:
USATeksasStrzelaninaPolicja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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