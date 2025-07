Steward nagrywał dzieci w toalecie. Obwiniono za to 9-latkę

Samoloty linii American Airlines Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Były steward miał w okresie od stycznia do września 2023 roku nagrać w sumie pięć dziewczynek w wieku od siedmiu do 14 lat oraz wykonać 50 zdjęć innego dziecka.

Został aresztowany w styczniu ubiegłego roku. W środę sąd ogłosił wyrok w jego sprawie.

W sądzie mężczyzna przeprosił za swoje postępowanie określając je jako "samolubne, perwersyjne i złe".

Według oskarżenia były steward linii American Airlines potajemnie filmował dziewczynki korzystające z toalety w samolotach. Estes Carter Thompson III z Charlotte w Karolinie Północnej miał kierować swoje ofiary do konkretnych toalet, w których urządził "tajne studio nagrań". Wpadł po tym, jak 14-letnia dziewczynka, podróżująca we wrześniu 2023 roku z Charlotte do Bostonu, sfotografowała telefon komórkowy przyklejony do deski sedesowej - opisują amerykańskie media.

Nagrywał dziewczynki w toalecie samolotu

Nastolatka chciała skorzystać z toalety w głównym przedziale samolotu, ale steward powiedział jej, że może skorzystać z WC w pierwszej klasie. Poinformował ją również, że toaleta ma zepsutą deskę. Dziewczynka w środku zauważyła naklejki na desce informujące, że sprzęt jest niesprawny. Już po skorzystaniu z WC zorientowała się, że pod naklejkami ukryty jest telefon komórkowy z włączoną latarką - pisze "The New York Times", powołując się na dokumenty sądowe. Zrobiła zdjęcie telefonu, a o wszystkim poinformowała rodziców, z którymi podróżowała. Ojciec dziewczynki zareagował natychmiast, żądając od stewarda wyjaśnień. Ten miał zabrać telefon z łazienki i przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, czyszcząc jego pamięć.

Steward nagrywał dzieci w toalecie w samolocie Źródło: Shutterstock/justice.gov

Nie na wiele się to zdało. Jak pisze nowojorski dziennik, śledczy przeszukali zawartość należącego do stewarda konta w chmurze, znajdując tam nagrania czterech kolejnych nieletnich osób wykonane w łazience, a także 50 zdjęć szóstej osoby nieletniej, podróżującej bez opieki w lipcu 2023 roku. CNN informuje, że miało chodzić o dziewczynki w wieku od siedmiu do 14 lat. Na dysku miał też mieć setki zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci wygenerowane przez sztuczną inteligencję - informuje "NYT". W walizce mężczyzny znaleziono dodatkowo 11 naklejek z informacją o niesprawnym sprzęcie.

Thompson został aresztowany w styczniu 2024 roku, a w marcu tego roku przyznał się do zarzutu usiłowania seksualnego wykorzystywania dzieci i zarzutu posiadania pornografii dziecięcej - poinformowali prokuratorzy. W środę mężczyzna został skazany na 18,5 roku więzienia, po krórym czeka go jeszcze pięć lat nadzoru sądowego. W sądzie przeprosił za swoje postępowanie określając je jako "samolubne, perwersyjne i złe" - informuje CNN.

"Ograbił pięć młodych dziewcząt z ich niewinności oraz wiary w dobroć świata i ludzi, których na nim spotkają; pozostawiając je ze strachem, nieufnością, niepewnością i smutkiem" - skomentowała wyrok Leah B. Foley, prokurator okręgowa Massachusetts, cytowana przez dziennik "The New York Times".

Były steward, który ma odbywać karę w zakładzie karnym w Karolinie Północnej, zamierza poddać się leczeniu przeznaczonemu dla przestępców seksualnych - poinformowali jego obrońcy. Nie chcieli jednak komentować sprawy - pisze CNN.