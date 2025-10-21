Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos

Logo strona główna
"W najbliższej przyszłości" nie ma planu spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - przekazał we wtorek Reuters, powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela Białego Domu.
Kluczowe fakty:

Sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow również nie planują osobistego spotkania - przekazał wysokiej rangi urzędnik Białego Domu.

Dodał przy tym, że poniedziałkowa rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji obu krajów była "produktywna".

Wcześniej we wtorek CNN informował - powołując się na urzędnika Białego Domu - że planowane spotkanie Rubio z Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone. Nie jest jasne, dlaczego spotkanie nie odbędzie się w tym tygodniu. Jedno ze źródeł podało, że podczas poniedziałkowej rozmowy mieli oni rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało CNN, że po rozmowie urzędnicy uznali, iż stanowisko Rosji nie ewoluowało wystarczająco poza maksymalne żądania.

Zapowiadane spotkanie Trumpa z Putinem

Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump zapowiedział na konferencji w czwartek 16 października, że do jego spotkania z rosyjskim przywódcą dojdzie w ciągu dwóch tygodni.

We wpisie na Truth Social doprecyzował, że mają spotkać się w Budapeszcie.

Trump: Ukraina mogłaby wygrać, ale...
Dowiedz się więcej:

Trump: Ukraina mogłaby wygrać, ale...

Trump przekazał też, że przywódcy uzgodnili, iż w kolejnym tygodniu odbędzie się spotkanie doradców wysokiego szczebla. "Pierwsze spotkania (ze strony) Stanów Zjednoczonych będą prowadzone przez sekretarza stanu Marco Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami" – napisał prezydent USA.

Zaledwie dzień później węgierski premier Viktor Orban pisał, że rozmawiał z Putinem i że "przygotowania idą pełną parą". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił zaś, że spotkanie może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje "wiele do ustalenia".

