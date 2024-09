"Negowanie Holokaustu" i "nazistowska propaganda" w wywiadzie. A Vance odmówił potępienia publicysty

Cooper - przy braku reakcji Carlsona - twierdził m.in. że to Winston Churchill był "głównym złoczyńcą II wojny światowej" i "głównie odpowiedzialnym za to, że wojna stała się tym, czym się stała, czyli czymś innym niż inwazją na Polskę". Mówił też, że miliony zabitych w niemieckich obozach śmierci były wynikiem nie systematycznej polityki ludobójstwa, lecz tego, że Niemcy nie byli przygotowani na przyjęcie "milionów jeńców" i "po prostu wrzucali ich do obozów". Twierdził też, że "finansiści" naciskali na Churchilla, by przedłużał wojnę.