Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

ONZ wyjaśnia, dlaczego schody ruchome przestały działać, gdy stanął na nich Trump

Donald Trump i Melania Trump na niedziałających schodach ruchomych
Niedziałające ruchome schody w czasie wejścia Donalda Trumpa
Po tym, jak schody ruchome w siedzibie ONZ nagle zatrzymały się, gdy stanął na nich Donald Trump, organizacja wydała oświadczenie w tej sprawie. "Zostały one zatrzymane po uruchomieniu wbudowanego mechanizmu bezpieczeństwa na górze" - przekazał rzecznik instytucji.

We wtorek Donald Trump pojawił się na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wygłosił przemówienie, w którym mówił m.in. o wojnie w Ukrainie, krytykował ONZ za "puste słowa", a zmiany klimatu uznał za "największy szwindel".

Po stronie organizatorów wydarzenia nie obyło się bez wpadek. Na początku wystąpienia amerykańskiego prezydenta nie działał prompter, a wcześniej, w momencie przybycia Trumpa do siedziby ONZ, schody ruchome wyłączyły się dokładnie w momencie, w którym polityk stanął na nich wraz z żoną Melanią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak nie schody, to prompter. Problemy techniczne Donalda Trumpa

Jak nie schody, to prompter. Problemy techniczne Donalda Trumpa

Blokada w Nowym Jorku. Media: Macron nie mógł przejść, zadzwonił do Trumpa

Blokada w Nowym Jorku. Media: Macron nie mógł przejść, zadzwonił do Trumpa

Zatrzymanie schodów ruchomych. ONZ wyjaśnia

Po tym zdarzeniu skomentowała je sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. "Jeśli ktoś w ONZ celowo zatrzymał schody, gdy prezydent i pierwsza dama na nich stanęli, należy go natychmiast zwolnić i przeprowadzić dochodzenie" - napisała na X. Później w wywiadzie dla Fox News stwierdziła, że "gdy połączy się te wszystkie elementy, nie wygląda to na zbieg okoliczności".

Rzecznik ONZ Stephane Dujarric wyjaśnił jednak w oświadczeniu, że według odczytu danych urządzenia schody "zostały zatrzymane wskutek uruchomienia wbudowanego mechanizmu bezpieczeństwa na górze". Jego zdaniem najprawdopodobniej winnym sytuacji jest kamerzysta z ekipy Trumpa, który mógł przypadkowo wcisnąć guzik wywołujący natychmiastowe zastopowanie schodów, gdy przemieszczał się po nich tyłem, próbując nagrać moment przybycia pary prezydenckiej.

"Operator kamery mógł nieumyślnie uruchomić funkcję bezpieczeństwa" - napisał rzecznik. Dodał, że mechanizm ten ma na celu zapobieganie przypadkowemu złapaniu i zakleszczeniu się osób lub przedmiotów w przekładni schodów.

"Oto dwie rzeczy, które otrzymałem od ONZ"

Sam Trump już w czasie swojego przemówienia odniósł się żartobliwie do sytuacji na schodach. - Oto dwie rzeczy, które otrzymałem od ONZ: zepsute schody ruchome i zepsuty prompter - powiedział. - Nadal chyba nie skończyli tego remontu sprzed lat - dodał, wywołując śmiech wśród światowych przywódców.

Później z kolei na platformie Truth Social napisał: "Teleprompter się zepsuł, a schody ruchome nagle się zatrzymały, gdy jechaliśmy na górę, ale te dwa zdarzenia prawdopodobnie sprawiły, że (moja - red.) przemowa była ciekawsza niż byłaby bez nich. Wystąpienie w ONZ to zawsze zaszczyt, nawet jeśli ich sprzęt jest trochę wadliwy". 

ONZ przekazało, że za obsługę promptera w czasie wystąpienia Trumpa odpowiadał Biały Dom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację

"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację

Macron tłumaczy, co zapewni Trumpowi pokojowego Nobla

Macron tłumaczy, co zapewni Trumpowi pokojowego Nobla

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, NBC News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
USAOrganizacja Narodów ZjednoczonychDonald Trump
Czytaj także:
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
METEO
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak
"Chciałam taką galę zrobić". Posłanka tłumaczy się z dwóch zmywarek
Polska
56 min
pc
Tusk nie wytrzymał, "minister był w szoku". Kulisy ostrej awantury w rządzie
Podcast polityczny
Lotnisko w Brukseli
Ataki na lotniska ujawniły "jak kruche są zabezpieczenia"
BIZNES
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Półtoraroczna dziewczynka wypadła przez okno
Lubuskie
shutterstock_2430693627
Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia
BIZNES
Patryk M.
Znajomy prezydenta nie chce za kratki
Robert Zieliński
Koszalin
Gdzie minionej nocy było najzimniej
METEO
Poszukiwania auta ruszyły w styczniu
Senior zaparkował auto i zapomniał gdzie. Poszukiwania trwały pół roku
Poznań
W wypadku zginęła czteroletnia dziewczynka
W zderzeniu dwóch aut zginęła czterolatka. Nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa
Rzeszów
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
WARSZAWA
Belgrad, Serbia
Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz
BIZNES
Do zdarzenia doszło przy DK92 pod Kutnem
Przy drodze leżał potrącony łoś. Za trzy godziny nie miał już głowy
Łódź
imageTitle
Pierwsza wpadka Mourinho. Zatrzymał go Polak
EUROSPORT
Pożar w Krakowie
Zapaliła się sadza lub tłuszcz. Strażacy w podnośniku obok Bazyliki Mariackiej
Kraków
Jimmy Kimmel
Kimmel wrócił na antenę. Trump zapowiada odwet
Świat
imageTitle
Wyjątkowy mecz dla kapitana Turcji. "Moje serce jest w połowie polskie"
EUROSPORT
Jerome Powell
Dalsza obniżka stóp procentowych w USA pod znakiem zapytania. "To trudna sytuacja"
BIZNES
imageTitle
Tak dziwnej czerwonej kartki dawno nie widziano
EUROSPORT
"Sukcesja"
Kto to powiedział? Karol Nawrocki czy Logan Roy z "Sukcesji"?
Quizy
piasek bielan
Bodnar: to będzie bardzo ważny moment odbicia
Polska
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
METEO
imageTitle
Apel o zmiany. "Jesteśmy w ogromnym regresie"
EUROSPORT
Marta Nawrocka wzięła udział w bankiecie wydawanym przez Melanię Trump
Marta Nawrocka na bankiecie u Melanii Trump
Świat
imageTitle
Efektowny Real i gol cudo. "Znowu tańczy"
EUROSPORT
imageTitle
Koń wpadł na dopingu. Długa lista zarzutów
EUROSPORT
pap_20221022_1IH (1)
"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie"
BIZNES
blysk
Flotylla płynąca do Gazy zaatakowana. "Uszkodzony statek pod polską banderą"
Świat
Tajfun
Przerwana zapora, odwołane loty, ewakuacje. "Panuje chaos"
METEO
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica