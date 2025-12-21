Duża część miasta pogrążona w ciemności

Autonomiczna taksówka firmy Waymo zatrzymała się na ciemnej ulicy San Francisco po awarii zasilania Źródło: Reuters

W sobotę w San Francisco doszło do poważnej awarii zasilania. Jak poinformowała firma Pacific Gas and Electric Company - dostawca energii elektrycznej obsługujący miasto - z około 800 tysięcy mieszkańców kalifornijskiego miasta 130 tysięcy było pozbawionych prądu.

"Ekipy przywróciły zasilanie około 95 tysiącom odbiorców do godziny 23.00 w sobotę (8.00 w niedzielę czasu polskiego), a około 35 tysięcy nadal pozostaje bez prądu" - przekazano w oświadczeniu.

Awaria zasilania w San Francisco Źródło: Tayfun Coskun/Abaca/PAP

Awaria zasilania sparaliżowała część miasta

Awaria spowodowała korki i zmusiła niektóre firmy do tymczasowego zawieszenia działalności. Jak przekazał "The New York Times", po zapadnięciu zmroku w wielu dzielnicach zapanowała ciemność, a piesi używali latarek w telefonach, aby przechodzić przez ulicę. Niektóre restauracje, które się nie zamknęły, serwowały posiłki przy świecach.

Po częściowym przywróceniu zasilania wpis w mediach społecznościowych opublikował Departament Zarządzania Kryzysowego w San Francisco. "Zasilanie jest przywracane w wielu częściach San Francisco, ale PG&E informuje, że około 40 tysięcy odbiorców może pozostać bez prądu przez całą noc" - napisano.

We wpisie umieszczono też wskazówki dla mieszkańców, aby między innymi używali oni latarek zamiast świec ze względu na mniejsze ryzyko pożaru czy sprawdzili, co u sąsiadów. "Dzwoń pod numer 911 tylko w nagłych wypadkach zagrażających życiu" - dodano.

Power is being restored in many parts of San Francisco, but PG&E says about 40,000 customers may remain without electricity overnight.

If you are still without power:

• Use flashlights instead of candles to reduce fire risk

• Check on neighbors, especially seniors and people… pic.twitter.com/Rp1xFopLAX — San Francisco Department of Emergency Management (@SF_emergency) December 21, 2025 Rozwiń

