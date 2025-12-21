Logo strona główna
Duża część miasta pogrążona w ciemności

Awaria zasilania w San Francisco
Autonomiczna taksówka firmy Waymo zatrzymała się na ciemnej ulicy San Francisco po awarii zasilania
Źródło: Reuters
W wyniku awarii zasilania około 130 tysięcy mieszkańców San Francisco pozostało bez prądu, wiele dzielnic pogrążyło się w ciemności. Jak poinformowała główna firma energetyczna miasta Pacific Gas and Electric Company, udało się już przywrócić zasilanie dla około 95 tysięcy odbiorców.

W sobotę w San Francisco doszło do poważnej awarii zasilania. Jak poinformowała firma Pacific Gas and Electric Company - dostawca energii elektrycznej obsługujący miasto - z około 800 tysięcy mieszkańców kalifornijskiego miasta 130 tysięcy było pozbawionych prądu.

"Ekipy przywróciły zasilanie około 95 tysiącom odbiorców do godziny 23.00 w sobotę (8.00 w niedzielę czasu polskiego), a około 35 tysięcy nadal pozostaje bez prądu" - przekazano w oświadczeniu.

Awaria zasilania w San Francisco
Awaria zasilania w San Francisco
Źródło: Tayfun Coskun/Abaca/PAP

Awaria zasilania sparaliżowała część miasta

Awaria spowodowała korki i zmusiła niektóre firmy do tymczasowego zawieszenia działalności. Jak przekazał "The New York Times", po zapadnięciu zmroku w wielu dzielnicach zapanowała ciemność, a piesi używali latarek w telefonach, aby przechodzić przez ulicę. Niektóre restauracje, które się nie zamknęły, serwowały posiłki przy świecach.

Po częściowym przywróceniu zasilania wpis w mediach społecznościowych opublikował Departament Zarządzania Kryzysowego w San Francisco. "Zasilanie jest przywracane w wielu częściach San Francisco, ale PG&E informuje, że około 40 tysięcy odbiorców może pozostać bez prądu przez całą noc" - napisano.

We wpisie umieszczono też wskazówki dla mieszkańców, aby między innymi używali oni latarek zamiast świec ze względu na mniejsze ryzyko pożaru czy sprawdzili, co u sąsiadów. "Dzwoń pod numer 911 tylko w nagłych wypadkach zagrażających życiu" - dodano.

pc

Autorka/Autor: kgr/akr

Źródło: Reuters, Associated Press, "The New York Times"

Źródło zdjęcia głównego: Tayfun Coskun/Abaca/PAP

USAKaliforniaPrądAwaria
