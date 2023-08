Były prawnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani stawił się w areszcie

Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku oraz były prawnik Donalda Trumpa, stawił się w środę w areszcie hrabstwa Fulton w stanie Georgia, gdzie usłyszał 13 zarzutów. Giuliani jest jednym ze współoskarżonych o próby obalenia wyników wyborów prezydenckich 2020 roku w Georgii. Obok niego zarzuty usłyszał również sam Trump oraz 17 innych osób. Prawnik został zwolniony po wpłaceniu kaucji w wysokości 150 tysięcy dolarów.

W ubiegły poniedziałek śledczy w hrabstwie Fulton w Georgii postawili byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi 13 zarzutów, z czego główny to uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było nielegalne obalenie wyników wyborów 2020 roku w tym stanie. Obok niego zarzuty usłyszało lub usłyszy 18 innych osób, w tym jego były prawnik Rudy Giuliani i szef personelu Białego Domu Mark Meadows.

Rudy Giuliani stawił się w areszcie

W środę Rudy Giuliani stawił się w areszcie hrabstwa Fulton. Usłyszał łącznie 13 zarzutów, w tym m.in. o uczestnictwo w grupie przestępczej, nakłanianie urzędników stanowych do złamania przysięgi i składanie fałszywych oświadczeń. Przewidziana przez prawo stanowe kara za ten pierwszy, najcięższy zarzut, to 5-20 lat więzienia.

Po usłyszeniu zarzutów Giuliani został warunkowo zwolniony po wpłacie kaucji w wysokości 150 tysięcy dolarów. Musi się on również powstrzymać od zastraszania świadków i współoskarżonych.

Jak powiedział po wyjściu z aresztu polityk, jest "bardzo zaszczycony", że jest jednym z oskarżonych w sprawie obok byłego prezydenta USA Trumpa. - To nie tylko atak na mnie, nie tylko atak na prezydenta Trumpa. To jest atak na naród amerykański. Jeśli to może przydarzyć się mnie (...) to może również przydarzyć się wam - powiedział Giuliani. Jak stwierdził, poprzez postawienie mu zarzutów stanowa prokuratura złamała jego konstytucyjne prawo do składania skarg przeciwko władzom. Dodał, że "ludzie mają prawo uważać", że wybory zostały sfałszowane.

Rudy Giuliani PAP/EPA/Peter Foley

- To oskarżenie to parodia. To atak na konstytucję - mówił po przybyciu do aresztu. Przed wylotem do Atlanty Giuliani deklarował, że czuje się "bardzo dobrze", ponieważ broni praw "wszystkich Amerykanów". - To ja mówię prawdę, a oni kłamią - dodał.

Giuliani - przypomniała agencja Reutera - odegrał znaczącą rolę w działaniach otoczenia Donalda Trumpa, których celem było rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Jak dotąd do aresztu zgłosiło się kilka z nich, w tym prawnik uważany za architekta strategii odwrócenia wyników wyborów John Eastman oraz inna prawniczka i propagatorka teorii o fałszerstwach Sydney Powell.

Trump: pojadę do Atlanty, by zostać aresztowanym

Do władz zamierza zgłosić się także sam Donald Trump. "Możecie w to uwierzyć? Pojadę w czwartek do Atlanty w Georgii, by zostać aresztowanym przez radykalnie lewicową prokurator okręgową Fani Willis" - napisał na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social.

Jak dodał, zostanie oskarżony za "idealną rozmowę telefoniczną", odnosząc się do rozmowy, w której nakłaniał sekretarza stanu Georgii do uznania wyborów za sfałszowane i "znalezienia 11 780 głosów", których brakowały mu do wygranej. Były prezydent stwierdził, że zarzuty wobec niego są "polowaniem na czarownice", a Willis - demokratka przewodząca prokuraturze stanowej w Atlancie - działa w koordynacji z prokuraturą federalną, by ingerować w przyszłoroczne wybory prezydenckie.

Jak zdecydował w poniedziałek sąd w Atlancie, Trump będzie musiał wpłacić kaucję w wysokości 200 tysięcy dolarów, by uniknąć aresztu. Warunkiem pozostania na wolności jest też powstrzymanie się od zastraszania świadków, również za pomocą mediów społecznościowych.

