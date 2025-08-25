Rosyjski samolot u wybrzeży Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane Źródło: TVN24

Po raz trzeci w ciągu ostatniego tygodnia myśliwce wykryły w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski (ADIZ) rosyjski samolot rozpoznawczy - informuje dowództwo w komunikacie. NORAD podaje, że samolot dowodzenia i kontroli E-3 Sentry oraz dwa myśliwce F-16 i dwa tankowce powietrzne KC-135 zostały wysłane w niedzielę (24 sierpnia) "w celu przechwycenia i wizualnej identyfikacji" rosyjskiego samolotu rozpoznawczo-zwiadowczego Ił-20 (Coot w kodzie NATO). Poprzednio samoloty wysyłano w tym samym celu 20 i 21 sierpnia.

Rosyjski samolot Ił-20 w pobliżu Alaski

Loty szpiegowskiego iła w pobliżu Alaski przeprowadzono w ciągu kilku dni po spotkaniu prezydentów Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Jak dowiadujemy się z komunikatu NORAD, rosyjski Ił-20 nie naruszył amerykańskiej ani kanadyjskiej przestrzeni powietrznej, ale znalazł się w strefie ADIZ, która należy do międzynarodowej przestrzeni powietrznej, gdzie wymagana jest "natychmiastowa identyfikacja wszystkich statków powietrznych w interesie bezpieczeństwa narodowego". NORAD zaznacza, że aktywność rosyjskich samolotów "ma miejsce regularnie i nie jest postrzegana jako zagrożenie".

Jak informuje amerykański "Newsweek", Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych często monitorują w tym rejonie loty rosyjskich bombowców Tu-95, ale użycie samolotu rozpoznawczego Ił-20 zdarza się rzadziej. Przypomina niedawny lot samolotu tego typu nad Polską. Gdy w czerwcu Ił-20 naruszył polską przestrzeń powietrzną, nasze Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych komentowało, że "to kolejny przypadek prowokacyjnego testowania gotowości systemów państw NATO". Kilka dni później, 27 czerwca, Ił-20 został namierzony w międzynarodowej przestrzeni powietrznej przez niemieckie myśliwce. Wówczas niemiecka gazeta "Bild" pisała, że rosyjskie samoloty rozpoznawcze regularnie startują z Królewca, aby zbierać informacje o działaniach NATO wzdłuż wybrzeża Bałtyku - szczególnie w Polsce, Niemczech, Danii i Szwecji, a manewr przechwycenia go był dziewiątą taką operacja w 2025 roku.

