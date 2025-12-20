Logo strona główna
Świat

Zdjęcia, nagrania, rejestry lotów. Opublikowali materiały w sprawie Epsteina

Jeffrey Epstein. Najnowsze zdjęcia udostępnione w związku ze zbliżającym się terminem ujawnienia akt
Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Resort sprawiedliwości USA opublikował w piątek tysiące dokumentów dotyczących sprawy finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Opublikowane na stronie internetowej departamentu zostały m.in. materiały zdjęciowe, nagrania, rejestry lotów i rozmów zgromadzone podczas śledztw. Są wśród nich np. nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta Billa Clintona z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, partnerką i współpracowniczką finansisty. Kobieta pomagała Epsteinowi w organizowaniu sieci wykorzystywania nieletnich dziewcząt.

Wcześniej w piątek resort sprawiedliwości zapowiedział, że niektóre dokumenty nie zostaną upublicznione ze względu na trwające postępowania albo kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
Źródło: Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów

Kolejne tysiące materiałów w nadchodzących tygodniach

Todd Blanche, zastępca prokuratora generalnego, w liście do członków Kongresu cytowanym przez media, podkreślił, że resort sprawiedliwości zidentyfikował około 1200 nazwisk ofiar Espteina i ich bliskich. Zredagowano albo utajniono wszelkie materiały, które mogłyby ujawnić ich tożsamość - przekazał. Kolejne tysiące materiałów mają być ujawnione w nadchodzących tygodniach.

Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson, odnosząc się do publikacji dokumentów, oświadczyła, że "administracja Trumpa jest najbardziej przejrzystą w historii".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kondom Trumpa"
"Jestem OLBRZYMIIIIIII!". Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 
Epstein
Trump o ujawnionych zdjęciach: to nic wielkiego
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Gates, Bannon, Chomsky i wiele młodych kobiet

Trump zgodził się na ujawnienie dokumentów dotyczących Epsteina

W drugiej połowie listopada prezydent USA Donald Trump poinformował, że podpisał ustawę nakazującą resortowi sprawiedliwości ujawnienie pełnych akt sprawy Epsteina. Kongres USA przyjął ją dzień wcześniej.

Do przełomu doszło po tym, gdy po tygodniach zwłoki i oporu Republikanów i prezydenta większość kongresmenów poparła petycję, wymuszającą przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.

Mimo że Biały Dom naciskał na republikanów, którzy poparli petycję, by wycofali swoje podpisy, ostatecznie w obliczu pewnej porażki Trump wezwał partię do zagłosowania za projektem, argumentując, że "nie ma nic do ukrycia", a sprawa Epsteina dotyczy demokratów, a nie republikanów.

Związki Trumpa z Epsteinem

Resort sprawiedliwości opublikował już wcześniej około 30 tysięcy stron dokumentów w sprawie Epsteina, lecz znaczna część z nich została okrojona. Administracja Trumpa twierdziła dotąd, że reszty dokumentów nie może ujawnić ze względów prawnych.

Trump był przez wiele lat znajomym Epsteina. Finansista został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.

Mimo wieloletniej znajomości, Trump twierdził, że wyrzucił Epsteina ze swojego klubu Mar-a-Lago ze względu na to, że "kradł" mu masażystki. We wtorek powiedział jednak, że powodem zerwania z nim stosunków było to, że był "chorym zboczeńcem".

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów

TAGI:
Jeffrey EpsteinUSADonald Trump
