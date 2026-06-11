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Świat

USA przeprowadziły kolejne ataki na cele w Iranie

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Żołnierka USA podczas warty na pokładzie USS McFaul
Trump o negocjacjach z Iranem: być może za dzień lub dwa będziemy mieli jakieś wyobrażenie o sytuacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM
Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił natomiast o uderzeniach odwetowych na cele w regionie.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) napisało w komunikacie, że amerykańskie siły przeprowadziły "kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie, na rozkaz naczelnego dowódcy". Jak dodano, ataki przeprowadzono na irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne, systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej na terenie Iranu.

Jednostki Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, "które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach regionu" - napisano w komunikacie. Wyjaśniono, że "uderzenia te są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą agresję Iranu".

CENTCOM przekazał, że ataki rozpoczęły się o godzinie 17.15 czasu wschodnioamerykańskiego. O zakończeniu uderzeń powiadomiono około godziny 21 (3 w nocy w Polsce).

Żołnierka USA w trakcie warty na pokładzie USS McFaul
Żołnierka USA w trakcie warty na pokładzie USS McFaul
Źródło zdjęcia: X/CENTCOM

Iran ogłasza zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. USA twierdzą, że tranzyt trwa

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków odwetowych na 18 "celów o istotnym znaczeniu" w regionie. Teheran ogłosił, że jego siły zbrojne zaatakowały za pomocą dronów 5. Flotę Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Nie ma potwierdzenia tych doniesień.

Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. CENTCOM podał natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa.

Trump twierdzi, że Irańczycy proszą o zakończenie bombardowań

W środę wieczorem prezydent USA Donald Trump przekazał, że rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami władz irańskich, którzy poprosili go, by zatrzymał ataki na ten kraj - podała stacja Fox News.

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Prezydent ogłosił wtedy, że bombardowanie wkrótce się zakończy. Zaznaczył jednak, że silne uderzenia zostaną wznowione następnego dnia, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Teheran zaprzecza, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z Trumpem.

Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran drugą noc z rzędu. Przedstawiciele władz USA twierdzą, że celem tych działań jest wywarcie presji na Teheran, aby podpisał porozumienie, ale ataki stwarzają też ryzyko eskalacji militarnej - opisał portal Axios.

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Źródło: PAP
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Tagi:
USAIranDonald TrumpKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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