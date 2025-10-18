Nawet 2600 protestów przeciw Trumpowi w jeden dzień. Gwardia Narodowa w gotowości

Żołnierze Gwardii Narodowej w bazie wojskowej niedaleko Chicago Źródło: Reuters

Protesty odbywają się pod hasłem "No Kings" (w wolnym tłumaczeniu - "Żadnych królów") i są kontynuacją manifestacji, które pod tym samym hasłem odbyły się w czerwcu. "Prezydent uważa, że ​​jego władza jest absolutna. Ale w Ameryce nie mamy królów i nie ustąpimy przed chaosem, korupcją i okrucieństwem" - piszą na swojej stronie organizatorzy manifestacji.

Niektórzy republikanie nazwali protesty "wiecami nienawiści do Ameryki". "To masowa mobilizacja przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa w zakresie imigracji, edukacji i bezpieczeństwa, która - jak twierdzą organizatorzy - popycha kraj w stronę autokracji" - komentuje Reuters.

Agencja dodaje, że protesty "odzwierciedlają frustrację przeciwników programu, który Trump wdraża z bezprecedensową szybkością od momentu objęcia urzędu w styczniu".

Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad Źródło: PAP/EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI

Liczne protesty także w Europie

Organizatorzy spodziewają się, że w sumie na całym świecie może odbyć się nawet 2600 akcji protestacyjnych.

Te odbyły się już w sobotę między innymi w Berlinie, Brukseli czy Barcelonie.

Protest w Barcelonie przeciw polityce Donalda Trumpa, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad Źródło: PAP/EPA/Quique Garcia

Gwardia Narodowa w gotowości

W związku ze skalą protestów niektórzy republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej. Tak postanowił gubernator Teksasu Greg Abbott i gubernator Wirginii Glenn Youngkin.

Reuters pisze, że "nie jest jasne, w jaki sposób wojsko będzie zaznaczało swoją obecność" tego dnia.

