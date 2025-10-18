Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nawet 2600 protestów przeciw Trumpowi w jeden dzień. Gwardia Narodowa w gotowości

Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Żołnierze Gwardii Narodowej w bazie wojskowej niedaleko Chicago
Źródło: Reuters
Sobota to dzień protestów w USA, ale także i w Europie, przeciw polityce Donalda Trumpa. Organizatorzy spodziewają się, że w sumie na całym świecie może odbyć się nawet 2600 akcji protestacyjnych. W Teksasie i Wirginii republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej.

Protesty odbywają się pod hasłem "No Kings" (w wolnym tłumaczeniu - "Żadnych królów") i są kontynuacją manifestacji, które pod tym samym hasłem odbyły się w czerwcu. "Prezydent uważa, że ​​jego władza jest absolutna. Ale w Ameryce nie mamy królów i nie ustąpimy przed chaosem, korupcją i okrucieństwem" - piszą na swojej stronie organizatorzy manifestacji.

Niektórzy republikanie nazwali protesty "wiecami nienawiści do Ameryki". "To masowa mobilizacja przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa w zakresie imigracji, edukacji i bezpieczeństwa, która - jak twierdzą organizatorzy - popycha kraj w stronę autokracji" - komentuje Reuters.

Agencja dodaje, że protesty "odzwierciedlają frustrację przeciwników programu, który Trump wdraża z bezprecedensową szybkością od momentu objęcia urzędu w styczniu".

Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Źródło: PAP/EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI

Liczne protesty także w Europie

Organizatorzy spodziewają się, że w sumie na całym świecie może odbyć się nawet 2600 akcji protestacyjnych.

Te odbyły się już w sobotę między innymi w Berlinie, Brukseli czy Barcelonie.

Protest w Barcelonie przeciw polityce Donalda Trumpa, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Protest w Barcelonie przeciw polityce Donalda Trumpa, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Źródło: PAP/EPA/Quique Garcia

Gwardia Narodowa w gotowości

W związku ze skalą protestów niektórzy republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej. Tak postanowił gubernator Teksasu Greg Abbott i gubernator Wirginii Glenn Youngkin.

Reuters pisze, że "nie jest jasne, w jaki sposób wojsko będzie zaznaczało swoją obecność" tego dnia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/ados

Źródło: BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpPartia Republikańska USA
Czytaj także:
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
METEO
Ronald Araujo w meczu Barcelona - Girona
Barcelona wyszarpała zwycięstwo. Cierpiała bez Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Duże emocje w Kielcach. Wyrównanie rzutem na taśmę
EUROSPORT
Przybliżona lokalizacja tankowca
SOS. Tankowiec w płomieniach. Inne statki ruszyły na pomoc
Świat
imageTitle
Polak walczy o triumf w cyklu. Tym razem bez podium w loteryjnym konkursie
EUROSPORT
Książę Andrzej
Dlaczego teraz? Kilka tropów po decyzji księcia Andrzeja
Świat
imageTitle
Rybakina powalczy z Rosjanką o tytuł w Ningbo
EUROSPORT
imageTitle
Stoch pokonał problemy. "Wiecie, jak to jest ze starym dieslem"
EUROSPORT
imageTitle
Polska tenisistka zagra o największy sukces w karierze
EUROSPORT
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Miliarder spadł z klifu. Media: podejrzenie padło na jego syna
Świat
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
METEO
Mariusz Kamiński, Waldemar Żurek
FAŁSZŻurek "utajnia oświadczenia majątkowe prokuratorów"? Co myli Kamiński
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
imageTitle
Stoch błysnął formą. Podium było blisko
EUROSPORT
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie
Wielka eksplozja w Rosji. Zabici
Świat
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
WARSZAWA
Kamil Stoch
Sobotni konkurs LGP w Hinzenbach [RELACJA]
EUROSPORT
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
METEO
Policjanci zabrali tablice i mechanizm
Na zewnątrz fałszywe, prawdziwe tablice schowane z tyłu. Dzięki ruchomemu mechanizmowi
Kraków
PiS walczy z wiatrakami. "Kto jest autorem tego projektu ustawy? Kto przygotował? Który lobbysta?"
Duńska firma wstrzymuje dużą inwestycję w Polsce. Miała zatrudnić tysiąc osób
BIZNES
imageTitle
Z treningu prostu do szpitala. Siatkarz w śpiączce
EUROSPORT
Mężczyźni trafili do szpitala
Jechali we dwóch, obaj pijani. Ich auto zjechało z drogi i dachowało
Łódź
Odsłonięcie tablicy pamięci Ireny Sendlerowej na Ochocie
Nowa tablica pamięci Ireny Sendlerowej. "Dobro, które uczyniła trwa nadal"
WARSZAWA
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
METEO
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr
BIZNES
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Potężny pożar lotniska. Wszystkie loty odwołane
BIZNES
Władimir Putin
"Groźby Trumpa przyniosły wyraźny skutek"
Świat
Ukrywała się od 20 lat. Zatrzymali ją we Włoszech
Pracowała w banku, a później zniknęła. Po 20 latach zatrzymali ją we Włoszech
Lublin
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica