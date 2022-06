Biden spadł z roweru. Nagranie wypadku prezydenta USA

Prezydent Joe Biden spadł z roweru podczas sobotniej przejażdżki w pobliżu swojego domu wakacyjnego w Rehoboth Beach w stanie Delaware. Według Białego Domu czuje się dobrze. "Biden powiedział, że przewrócił się, ponieważ jeden z jego butów zaczepił o pedał, gdy próbował zatrzymać się i porozmawiać z życzliwymi mu osobami" – poinformował dziennik "New York Post". Jak dodał, 79-letniemu przywódcy pomogli stanąć na nogi agenci Secret Service.

Prezydent wyruszył na przejażdżkę około godz. 8.30 ścieżkami rowerowymi w parku stanowym Cape Henlopen. Po godzinie oddalił się od swojej żony Jill i podjechał do grupy około 30 obserwujących go mieszkańców.

Nie pierwszy upadek

"New York Post" przypomina o kilku wcześniejszych upadkach Bidena, m.in. na schodach prowadzących do prezydenckiego samolotu Air Force One. Ostatni miał miejsce 8 czerwca.