"Jestem wielkim estetą". Powstaną okręty "klasy Trump"

Donald Trump oznajmił w poniedziałek w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, że chciałby, aby marynarka wojenna rozpoczęła budowę nowej klasy ciężkich okrętów, które - stwierdził - będą "większe, szybsze i sto razy silniejsze od największych zbudowanych dotychczas przez USA okrętów wojennych".
- Pilnie potrzebujemy okrętów - mówił Trump, podkreślając, że niektóre z nich stały się "przestarzałe, zużyte i niepotrzebne". Przemawiał na tle plakatów, przedstawiających okręty "klasy Trump", a towarzyszyli mu szef Pentagonu Pete Hegseth, minister do spraw floty John Phelan i szef dyplomacji Marco Rubio.
Budowa okrętu USS Defiant "klasy Trump", który będzie mógł przenosić szeroką gamę uzbrojenia ma się wkrótce rozpocząć. Trump zapowiedział, że pierwsze jednostki będą gotowe do służby za dwa i pół roku.
Prezydent USA poinformował, że zatwierdził na początek budowę dwóch nowych jednostek, a docelowo ma ich być 25. Podkreślił, że powstaną w kraju, a ich budowa stworzy "tysiące" miejsc pracy.
Portal amerykańskiej telewizji CNN pisze, że Trump zamierza wziąć aktywny udział w projektowaniu nowych jednostek, ponieważ - jak powiedział - jest "wielkim estetą".
Pomoc w "utrzymaniu amerykańskiej dominacji militarnej"
Trump przekazał, że nowe okręty mają być wyposażone "na najwyższym poziomie" pod kątem artylerii okrętowej i pocisków. - Będą też miały dużo broni hipersonicznej, najnowocześniejsze działa elektryczne, a nawet dużej mocy lasery - wymieniał. Mają mieć na wyposażeniu nuklearne pociski manewrujące, które obecnie są w fazie rozwoju.
Jak dodał Trump, okręty mają pomóc w "utrzymaniu amerykańskiej dominacji militarnej" oraz ożywić amerykański przemysł okrętowy, a także "wzbudzać strach u amerykańskich wrogów na całym świecie". - Chcemy szacunku. I będziemy go mieć - oznajmił.
Prezydent zapowiedział, że spotka się w tym tygodniu z wykonawcami z sektora zbrojeniowego, by rozmawiać o przyspieszeniu ich procesu produkcji.
W tyle za Chinami
Amerykańscy urzędnicy i analitycy obronności wielokrotnie ostrzegali, że Stany Zjednoczone pozostają w tyle za Chinami, swoim największym potencjalnym rywalem na morzu, jeśli chodzi o możliwości budowy okrętów - zauważa BBC.
Oświadczenie Trumpa w sprawie budowy nowych okrętów zbiegło się ze zwiększeniem aktywności amerykańskiej marynarki wojennej i sił powietrznych na Karaibach na skutek rosnących napięć z Wenezuelą.
