"Jestem wielkim estetą". Powstaną okręty "klasy Trump"

Prezydent USA ogłosił budowę okrętów "typu Trump" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump oznajmił w poniedziałek w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, że chciałby, aby marynarka wojenna rozpoczęła budowę nowej klasy ciężkich okrętów, które - stwierdził - będą "większe, szybsze i sto razy silniejsze od największych zbudowanych dotychczas przez USA okrętów wojennych".

- Pilnie potrzebujemy okrętów - mówił Trump, podkreślając, że niektóre z nich stały się "przestarzałe, zużyte i niepotrzebne". Przemawiał na tle plakatów, przedstawiających okręty "klasy Trump", a towarzyszyli mu szef Pentagonu Pete Hegseth, minister do spraw floty John Phelan i szef dyplomacji Marco Rubio.

Trump zapowiedział budowę nowych okrętów Źródło: Reuters

Budowa okrętu USS Defiant "klasy Trump", który będzie mógł przenosić szeroką gamę uzbrojenia ma się wkrótce rozpocząć. Trump zapowiedział, że pierwsze jednostki będą gotowe do służby za dwa i pół roku.

Prezydent USA poinformował, że zatwierdził na początek budowę dwóch nowych jednostek, a docelowo ma ich być 25. Podkreślił, że powstaną w kraju, a ich budowa stworzy "tysiące" miejsc pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Grupa uderzeniowa amerykańskiego lotniskowca przemieściła się do regionu Ameryki Łacińskiej

Portal amerykańskiej telewizji CNN pisze, że Trump zamierza wziąć aktywny udział w projektowaniu nowych jednostek, ponieważ - jak powiedział - jest "wielkim estetą".

Pomoc w "utrzymaniu amerykańskiej dominacji militarnej"

Trump przekazał, że nowe okręty mają być wyposażone "na najwyższym poziomie" pod kątem artylerii okrętowej i pocisków. - Będą też miały dużo broni hipersonicznej, najnowocześniejsze działa elektryczne, a nawet dużej mocy lasery - wymieniał. Mają mieć na wyposażeniu nuklearne pociski manewrujące, które obecnie są w fazie rozwoju.

Jak dodał Trump, okręty mają pomóc w "utrzymaniu amerykańskiej dominacji militarnej" oraz ożywić amerykański przemysł okrętowy, a także "wzbudzać strach u amerykańskich wrogów na całym świecie". - Chcemy szacunku. I będziemy go mieć - oznajmił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

Prezydent zapowiedział, że spotka się w tym tygodniu z wykonawcami z sektora zbrojeniowego, by rozmawiać o przyspieszeniu ich procesu produkcji.

W tyle za Chinami

Amerykańscy urzędnicy i analitycy obronności wielokrotnie ostrzegali, że Stany Zjednoczone pozostają w tyle za Chinami, swoim największym potencjalnym rywalem na morzu, jeśli chodzi o możliwości budowy okrętów - zauważa BBC.

Oświadczenie Trumpa w sprawie budowy nowych okrętów zbiegło się ze zwiększeniem aktywności amerykańskiej marynarki wojennej i sił powietrznych na Karaibach na skutek rosnących napięć z Wenezuelą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD