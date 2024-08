Przełom w śledztwie po 34 latach

Funkcjonariusze przekazali w piątkowym komunikacie, że podejrzany o przestępstwo mężczyzna to 68-letni Herbert Stanback. W odnalezieniu go policjantom pomógł znaleziony w samochodzie 34 lata temu skręt z marihuaną. Teraz postanowiono go ponownie przebadać. Dzięki nowoczesnej analizie DNA udało się namierzyć 68-latka. Obecnie odsiaduje on karę 22 lat pozbawienia wolności za inne przestępstwo.