"FAFO". Co oznacza zwrot, którego szef Pentagonu użył wobec "wrogów" USA

Hegseth: ta administracja zrobiła bardzo dużo, żeby usunąć tak zwaną polityczną poprawność z Departamentu Wojny

Kluczowe fakty: FAFO to wulgarny zwrot znany głównie z żargonu wojskowego.

Od jakiegoś czasu używają go także inwestorzy giełdowi zainspirowani Donaldem Trumpem.

- Jeśli nasi wrogowie podejmą nierozsądną decyzję o rzuceniu nam wyzwania, zostaną zmiażdżeni przez przemoc, precyzję i zaciekłość Departamentu Wojny. Do naszych wrogów: F-A-F-O - powiedział Hegseth do generałów zgromadzonych w bazie w Quantico pod Waszyngtonem, wyraźnie literując ostatnie słowo. - Jeśli to konieczne, nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć - dodał szef Pentagonu, uśmiechając się.

FAFO - co to znaczy

FAFO to skrót od zwrotu "Fu** Around and Find Out", który w wolnym tłumaczeniu mógłby brzmieć "wygłupiaj się i przekonaj". Stanowi potoczne, wulgarne ostrzeżenie przed negatywnymi konsekwencjami swojego nierozważnego lub ryzykownego zachowania. Jest to zwrot używany w żargonie wojskowym.

Obecnie można go usłyszeć jednak już nie tylko wśród amerykańskich żołnierzy, na co kilka miesięcy temu zwrócił uwagę Reuters. "Cztery miesiące po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa obserwatorzy rynku zainspirowani jego zamiłowaniem do skracania haseł do chwytliwych akronimów, takich jak MAGA, DOGE i MAHA, stworzyli kilka własnych, które zaczęły pojawiać się na platformach maklerskich" - pisała agencja w maju.

Jako jeden z przykładów wymieniła właśnie wspomniane FAFO, które "coraz częściej pojawia się w rozmowach z inwestorami giełdowymi" i pomaga w "oddaniu zmienności i chaosu na rynku finansowym, wywołanych przez proces kształtowania polityki przez Trumpa".