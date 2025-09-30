Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"FAFO". Co oznacza zwrot, którego szef Pentagonu użył wobec "wrogów" USA

|
Hegseth
Hegseth: ta administracja zrobiła bardzo dużo, żeby usunąć tak zwaną polityczną poprawność z Departamentu Wojny
Źródło: TVN24, Reuters
Szef Pentagonu Pete Hegseth wygłosił we wtorek przemówienie do amerykańskich generałów i admirałów z całego świata. W pewnym momencie zwrócił się do "wrogów" Stanów Zjednoczonych, wyraźnie literując słowo "FAFO". Co to za zwrot i co oznacza?
Kluczowe fakty:
  • FAFO to wulgarny zwrot znany głównie z żargonu wojskowego.
  • Od jakiegoś czasu używają go także inwestorzy giełdowi zainspirowani Donaldem Trumpem.
  • Więcej o wystąpieniu Pete'a Hegsetha przeczytasz w portalu tvn24.pl

- Jeśli nasi wrogowie podejmą nierozsądną decyzję o rzuceniu nam wyzwania, zostaną zmiażdżeni przez przemoc, precyzję i zaciekłość Departamentu Wojny. Do naszych wrogów: F-A-F-O - powiedział Hegseth do generałów zgromadzonych w bazie w Quantico pod Waszyngtonem, wyraźnie literując ostatnie słowo. - Jeśli to konieczne, nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć - dodał szef Pentagonu, uśmiechając się.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pilne spotkanie Trumpa i Hegsetha z generałami. Co wiemy

Pilne spotkanie Trumpa i Hegsetha z generałami. Co wiemy

Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"

Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"

BIZNES

FAFO - co to znaczy

FAFO to skrót od zwrotu "Fu** Around and Find Out", który w wolnym tłumaczeniu mógłby brzmieć "wygłupiaj się i przekonaj". Stanowi potoczne, wulgarne ostrzeżenie przed negatywnymi konsekwencjami swojego nierozważnego lub ryzykownego zachowania. Jest to zwrot używany w żargonie wojskowym.

Obecnie można go usłyszeć jednak już nie tylko wśród amerykańskich żołnierzy, na co kilka miesięcy temu zwrócił uwagę Reuters. "Cztery miesiące po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa obserwatorzy rynku zainspirowani jego zamiłowaniem do skracania haseł do chwytliwych akronimów, takich jak MAGA, DOGE i MAHA, stworzyli kilka własnych, które zaczęły pojawiać się na platformach maklerskich" - pisała agencja w maju.

Jako jeden z przykładów wymieniła właśnie wspomniane FAFO, które "coraz częściej pojawia się w rozmowach z inwestorami giełdowymi" i pomaga w "oddaniu zmienności i chaosu na rynku finansowym, wywołanych przez proces kształtowania polityki przez Trumpa".

20 min
Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?

Trumpologia

Autorka/Autor: Maciej Wacławik // mm

Źródło: NPR, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAPete HegsethWojsko
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Czytaj także:
imageTitle
Triumf Polaka w zawodach Pucharu Europy. Thriller w finale
Najnowsze
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
BIZNES
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
METEO
imageTitle
"To z pewnością alarmujące". Ostrzeżenie dla Yamala
EUROSPORT
Przedmiot przypominający drona na polu kukurydzy w gminie Płośnica
Przedmiot przypominający drona na polu kukurydzy
Olsztyn
shutterstock_2360006085
"Pomyślałem: jak można być tak głupim". Miliony odkrył przypadkiem
BIZNES
Olgierd M. na sali sądowej
Uderzył zapaśnika, sportowiec zmarł. Sąd nie miał wątpliwości
Poznań
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
WARSZAWA
Nord Stream 2
Wysadzenie Nord Stream. Prokuratura o zatrzymanym
Polska
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi na Filipinach
METEO
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Apel do premiera i prezydenta. "To polska racja stanu!"
BIZNES
30 1510 trump-0001
Trump o "najgroźniejszej broni, jaką kiedykolwiek stworzono"
imageTitle
Rodzinna tragedia gwiazdy europejskiej piłki. "Życie już nigdy nie będzie takie samo"
EUROSPORT
forum-0267489194 (1)
"Co zrobili Turcy?". Wysłannik USA przypomniał, jak odgryźli się Rosji
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Małe miejscowości bez aptek. "Pracujcie na liczbach i opiniach ekspertów"
Piotr Wójcik
autobus kierowca shutterstock_1066484384
Dostał od dziecka karteczkę, policja dokonała szokującego odkrycia
Maciej Wacławik
shutterstock_2175327031
Nadchodzi rewolucja w diagnozowaniu ALS. AI wykryje chorobę zanim pojawią się objawy
Piotr Wójcik
Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera. To odkrycie może wyznaczyć nowy kierunek w terapii
Zdrowie
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
WARSZAWA
imageTitle
Polski kwartet zaczyna fazę ligową Ligi Konferencji. Kiedy mecze?
EUROSPORT
10-latek został potrącony na przejściu dla pieszych
Potrąciła 10-latka, chłopiec zmarł w szpitalu. 65-latka usłyszała wyrok
Trójmiasto
rada_ministrow
Podatek mocno w górę. Jest decyzja rządu
BIZNES
Piorun, błyskawica, rozświetlone niebo, Indie
Miasta pozalewane, pioruny zabijały
METEO
imageTitle
Długa debata i przełomowa decyzja. Legendarny stadion ma zostać zburzony
EUROSPORT
Lotnisko we Frankfurcie
Piloci za strajkiem. Trzeba przygotować się na utrudnienia
BIZNES
Siedziba sądu w Krakowie
Robił zakupy za pieniądze sądu. Wydał ogromną sumę
Kraków
shutterstock_2353670433
"Wydaję 5-6 tysięcy miesięcznie, licząc, że jadę do domu rodzinnego dwa razy"
BIZNES
Hegseth
Hegseth do generałów: koniec z tym g***em
Balon w Bartoszycach
Balony przemytnicze na polskim niebie. "Ponad sto incydentów"
Bartosz Żurawicz
imageTitle
Polski napastnik z kolejną fatalną diagnozą
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica