Świat

Pentagon opublikował "nigdy wcześniej nieujawnione" dokumenty o UFO

DOW-UAP-PR46, Nierozwiązany raport UAP, INDOPACOM, 2024
Nagranie dotyczące UAP opublikowane przez Pentagon
Źródło: war.gov/UFO
Pentagon opublikował w piątek dokumenty dotyczące UFO. Są to materiały "nigdy wcześniej nieujawnione" - podkreśla Departament Wojny USA. Zapowiedziano kolejne publikacje, które mają być udostępniane co kilka tygodni.

"Amerykanie mają teraz natychmiastowy dostęp do odtajnionych dokumentów rządu federalnego dotyczących UAP" - przekazano w komunikacie na platformie X. UAP to skrót od angielskiego terminu Unidentified Aerial Phenomena (Niezidentyfikowane Zjawiska Powietrzne).

"Najnowsze filmy, zdjęcia i oryginalne dokumenty źródłowe dotyczące UAP pochodzące od rządu Stanów Zjednoczonych znajdują się w jednym miejscu - nie jest wymagane żadne uprawnienie" - dodano. Pentagon zapowiedział, że będzie "na bieżąco publikował nowe materiały w miarę ich odkrywania i odtajniania, a kolejne partie będą udostępniane co kilka tygodni". W pierwszej transzy zamieszczono 162 pliki pochodzące z różnych agencji.

Departament Wojny udostępnił zakładkę na swojej stronie, na której opublikowane zostały pierwsze materiały. "Archiwizowane tu materiały dotyczą spraw nierozstrzygniętych, co oznacza, że rząd nie jest w stanie jednoznacznie określić charakteru zaobserwowanych zjawisk. Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym z braku wystarczających danych, dlatego Departament Wojny z zadowoleniem przyjmuje analizy, informacje i wiedzę specjalistyczną dostarczane przez sektor prywatny" - czytamy.

Co jest w opublikowanych dokumentach?

Znaczna ich część została publikowana już wcześniej, jak np. akta FBI dotyczące incydentów i doniesień o "latających talerzach" z lat 40., 50. i 60., materiały na temat niezidentyfikowanych obiektów, które zobaczyli astronauci podczas misji Apollo 12 i Apollo 17.

Wśród akt są raporty i materiały audiowizualne dotyczące obserwacji niezidentyfikowanych obiektów lub niewyjaśnionych zjawisk zaobserwowanych przez siły USA m.in. w Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad cieśniną Ormuz, w Grecji, Japonii czy USA. Pentagon opatrzył materiały głównie zdawkowymi opisami i wyjaśnieniami kontekstu oraz rezultatów analiz, co utrudnia ocenę opublikowanych dokumentów i relacji.

Jedno ze zdjęć opublikowanych przez Pentagon
Źródło: Departament Wojny USA

Opublikowane filmy i zdjęcia są niewyraźne, przedstawiają obiekty o różnych kształtach - rombu, kuli czy ośmiornicy - zarejestrowanych na kamerach na podczerwień i innych sensorach dronów i samolotów. W jednym z incydentów oszacowana prędkość poruszającego się nad Grecją w styczniu 2024 r. obiektu w kształcie "rombu z opuszczoną sondą" miała wynosić ponad 800 km/h. Na opublikowanym filmie widać taki kształt zmierzający pośród chmur w prostej linii.

Wśród innych dokumentów są depesze dyplomatyczne mówiące m.in. o obserwacji przez tadżyckiego pilota i trzech obywateli USA na pokładzie Boeinga 747 w 1994 r. "jasnego światła ogromnej intensywności" przypominającego pocisk, który wykonywał szybkie manewry. Lecz wśród opublikowanych depesz dyplomatycznych znalazły się też i takie, dotyczące naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej Gruzji w 2001 r., co Rosjanie tłumaczyli możliwym UFO. Autor depeszy z ambasady USA w Tbilisi uznawał te wyjaśnienia za niedorzeczne.

W dokumentach znajduje się też raport z przesłuchania kilkorga świadków FBI z września 2023 r., którzy w okolicach poligonu wojskowego w USA zobaczyli "metaliczny, brązowy lub szary" obiekt w kształcie elipsy przysłaniający część nieba o rozmiarach "dwóch śmigłowców Black Hawk" i emitujący światło. Do akt dołączono wizualizację, lecz nie zdjęcia obiektu.

Inny dokument to zapis zeznań "wysokiego rangą funkcjonariusza wywiadu" z 2025 r., który badał wcześniejsze doniesienia o tajemniczych pomarańczowych kulach widzianych przez innych świadków. Po przeszukaniu terenu helikopterem, on i jego współpracownicy mieli znaleźć "super gorącą" kulę unoszącą się nad ziemią, która przeleciała z prędkością zbyt dużą dla ścigającego ją helikoptera. Zauważono dodatkowy "rój" świateł poruszających się we wszystkich kierunkach. Wkrótce potem zaobserwowano łącznie cztery lub pięć dodatkowych kul, które rozbłysły, a następnie zgasły. Ten wzór czterech lub pięciu kul, które rozbłysły, a następnie zgasły, utrzymywał się przez kolejne trzydzieści minut w całym obszarze.

Trump o UFO: znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów

Taki ruch ze strony Pentagonu zapowiadał wcześniej prezydent USA Donald Trump. W połowie kwietnia, przemawiając na wiecu w Phoenix, mówił, że w sprawie UFO "znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów". - Pierwsze publikacje rozpoczną się bardzo, bardzo niedługo - ogłosił.

Trump wydał Pentagonowi polecenie odtajnienia dokumentów o UFO 20 lutego. Specjalny zespół AARO ds. badania UAP działa w Pentagonie od 2021 r. Wcześniejsze raporty zespołu wskazywały, że zdecydowana większość zgłaszanych incydentów ma prozaiczne wyjaśnienia. W ostatnim raporcie z 2024 r. zespół informował, że otrzymał łącznie 1652 zgłoszenia UAP. Większości z nich nie dało się ocenić ze względu na brak odpowiednich danych. Większość z pozostałych uznano za obiekty takie jak balony, samoloty, czy ptaki. Niewyjaśnionych pozostało 21 przypadków, które raport określał jako wymagające dalszej analizy ze względu na "anomalne cechy i/lub zachowania".

Dyskusja o UFO rozgorzała po wywiadzie, którego Barack Obama udzielił w połowie lutego. Stwierdził w nim, że kosmici "są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w (...) Strefie 51". Powiedział też, że pierwsze pytanie, na które chciał poznać odpowiedź, gdy został prezydentem USA, to "gdzie są kosmici?".

Były prezydent USA skomentował później swoje słowa z wywiadu. "Podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt" - napisał w mediach społecznościowych. 

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Departament Wojny USA

Kuba Koprzywa
