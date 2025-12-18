Syn Reinerów stanął przed sądem. Nie przyznał się do winy

Policja w Los Angeles bada dwa zgony w domu aktora i reżysera Roba Reinera Źródło: ABC AFFILIATE KABC

W środę w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles odbyła się pierwsza rozprawa z udziałem 32-letniego Nicka Reinera, oskarżonego o śmiertelne dźgnięcie nożem swoich rodziców: 78-letniego aktora i reżysera Roba Reinera oraz 70-letniej fotografki i producentki Michele Reiner.

Mężczyzna nie przyznał się do winy. Sąd - na wniosek obrony - odroczył rozprawę do 7 stycznia.

Nick Reiner, syn zabitych filmowców, stanął przed sądem Źródło: TED SOQUI/PAP/EPA

- Dzisiaj poprzestaniemy na tym, co jest w naszej procedurze, czyli na tym, że była to kontynuacja postępowania przygotowawczego. Nic istotnego się dzisiaj nie wydarzyło - powiedział przed budynkiem sądu, obrońca Alan Jackson.

- To druzgocąca tragedia, która dotknęła rodzinę Reinerów - dodał Jackson. - Z tą sprawą wiążą się bardzo, bardzo złożone i poważne kwestie. Należy je dokładnie omówić i zbadać - dodał.

Oświadczenie członków rodziny Reinerów

Członkowie rodziny nie byli obecni na rozprawie. Jednak dwoje rodzeństwa Nicka Reinera, 34-letni brat Jake Reiner i 27-letnia siostra Romy Reiner, wydali później wspólne oświadczenie, będące ich pierwszym publicznym komentarzem od czasu zabójstw.

"Słowa nie są w stanie opisać niewyobrażalnego bólu, którego doświadczamy w każdej chwili" - napisali oboje. "Straszna i druzgocąca strata naszych rodziców, Roba i Michele Reiner, to coś, czego nikt nigdy nie powinien doświadczyć. Nie byli tylko naszymi rodzicami: byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi" - dodano.

Ciała pary zostały odkryte w niedzielne popołudnie, na kilka godzin przed planowanym wieczornym spotkaniem z byłym prezydentem Barackiem Obamą i Michelle Obamą.

Według relacji "New York Timesa", to Romy Reiner znalazła ciało ojca, po tym jak masażysta, który przybył do domu na umówioną wizytę, nie odebrał telefonu przy bramie i zadzwonił do córki po pomoc. Córka nie wiedziała, że ​​jej matka również nie żyje, dopóki nie przyjechali ratownicy medyczni - donosi "NYT", powołując się na osobę bliską rodzinie.

