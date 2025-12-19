Logo strona główna
Świat

Podjęli działania przeciwko obywatelom Izraela, USA nakładają na nich sankcje

Gmach Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
Wniosek do MTK o nakaz aresztowania polityków Izraela. Haszczyński: będzie im się dosyć trudno poruszać po świecie
Źródło: TVN24
Dwóch sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w związku z ich działaniami przeciwko obywatelom Izraela, zostało objętych sankcjami. MTK oświadczył, że krok ten stanowi "rażący atak" na jego niezależność.

Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze, Gocha Lordkipanidze z Gruzji i Erdenebalsuren Damdin z Mongolii, zostali objęci amerykańskimi sankcjami - poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio.

"Te osoby były bezpośrednio zaangażowane w działania MTK, mające na celu śledzenie, aresztowanie, zatrzymanie albo ściganie obywateli Izraela bez zgody Izraela, w tym głosowały wraz z większością za decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego odrzucającą apelację Izraela 15 grudnia" - wyjaśnił Rubio.

"MTK nadal angażuje się w działania polityczne wymierzone w Izrael, co stanowi niebezpieczny precedens dla wszystkich państw" - dodał.

"Nie będziemy tolerować nadużyć władzy przez MTK, które naruszają suwerenność Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz niesłusznie poddają obywateli USA i Izraela jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego" - zapowiedział sekretarz stanu USA. Dodał, że USA i Izrael nie są stroną Statutu Rzymskiego i w związku z tym odrzucają jurysdykcję MTK.

MTK: USA podważają praworządność sędziów

MTK w odpowiedzi na decyzję o nałożeniu sankcji oświadczył, że "takie środki wymierzone w sędziów i prokuratorów wybranych przez Państwa Strony (Statutu Rzymskiego) podważają praworządność". "Kiedy organy wymiaru sprawiedliwości są zagrożone za to, że stosują prawo, narażony na ryzyko jest sam międzynarodowy porządek prawny" - dodał.

Podobizna premiera Izraela Benjamina Netanjahu
Wniosek do MTK i co dalej? Eksperci wyjaśniają
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
"To nie jest tak, że ty zamordowałeś mojego brata, to ja mogę zamordować twojego"
Jacek Tacik
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
USA chcą ukarać Międzynarodowy Trybunał Karny. "Stanowi zagrożenie"

W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, byłego ministra obrony Joawa Galanta oraz dowódcy palestyńskiej organizacji Hamas Mohammeda Deifa, oskarżając ich o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy i atakiem Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

W lutym USA nałożyły sankcje na głównego prokuratora MTK Karima Khana w związku z wydaniem przez Trybunał nakazów aresztowania Netanjahu i Galanta. Aktywa Khana w USA zostały zamrożone, a on sam otrzymał zakaz wjazdu do tego państwa. USA objęły też sankcjami sędziów, którzy odpowiadali za wydanie przez MTK tych nakazów aresztowania.

pc

pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BART MAAT/PAP/EPA

Międzynarodowy Trybunał Karny USA Izrael
