"Mięsożerna bakteria" przyniesiona przez huragan Ian. Gwałtowny wzrost zakażeń na Florydzie

Po przejściu huraganu Ian na Florydzie gwałtownie wzrosła liczba zakażeń vibrio vulnificus nazywaną "mięsożerną bakterią" - we wtorek poinformowało CNN powołując się na dane stanowego Departamentu Zdrowia. W jednym z hrabstw odnotowano już sześć przypadków śmiertelnych zakażeń tą bakterią, która powoduje martwicę ludzkich tkanek.

28 września we Florydę uderzył wiejący z prędkością prawie 250 kilometrów na godzinę huragan Ian powodując poważne zniszczenia, w tym rozległe podtopienia wodą morską. W kolejnych dniach odnotowano w tym stanie nagły wzrost liczby zakażeń rzadką bakterią, która ze względu na powodowane przez siebie objawy określana jest jako "mięsożerna", informuje CNN.

Huragan Ian uderzył we Florydę

Łącznie od początku 2022 roku "mięsożerną bakterię" wykryto na Florydzie u 65 osób, z których 11 zmarło wskutek zakażenia. Dla porównania w całym 2021 roku przypadki takie wykryto 34. Oznacza to około dwukrotny wzrost liczby zakażeń, za który ma być odpowiedzialny huragan Ian. Podobny wzrost zakażeń bakterią ze szczepu vibrio odnotowano także w 2005 roku po przejściu huraganu Katrina . Wówczas w wyniku infekcji 22 osoby utraciły płuco, a pięcioro chorych zmarło.

"Mięsożerna bakteria"

Drobnoustroje vibrio vulnificus mnożą się intensywnie w ciepłej wodzie morskiej o temperaturze przekraczającej 20 stopni Celsjusza. Przedostają się one do organizmu poprzez uszkodzenia skóry, takie jak otarcia, rany, ślady po ugryzieniach zwierząt, oparzenia, a także miejsca wstrzyknięć leków.

Pierwsze objawy zakażenia bakterią to bóle głowy, zmęczenie, wysoka temperatura oraz opuchlizna. Po nich występują wymioty i biegunka, na skórze zakażonego mogą także pojawić się pęcherze i plamy. Zdarza się, że bakteria powoduje u zakażonych uczucie dezorientacji.

Bakteria vibrio vulnificus powoduje ponadto martwicę tkanek tułowia i kończyn (martwicze zapalenie powięzi), z powodu czego nazywana jest mięsożerną. Początkowo objawia się to zmianami skórnymi, a następnie może doprowadzić do "wyżerania" całych płatów skóry i tkanek podskórnych i w rezultacie prowadzić do zgonu. W rzeczywistości bakterie nie odżywiają się jednak tkankami, a martwicę powodują wydzielane przez nie toksyny.