Miała fałszować wyniki badań DNA, by "oszczędzić sobie pracy". Szok w biurze śledczym

Yvonne Woods, była pracownica laboratorium Biura Śledczego Kolorado, usłyszała we wtorek 102 zarzuty związane z nieprawidłowościami, jakich miała się dopuścić. Kobieta jest oskarżona o fałszowanie wyników badań DNA. W trakcie jednego z przesłuchań miała przyznać się do manipulowania danymi dla ułatwienia sobie pracy. Koszty związane z zarzucanymi jej czynami szacuje się na 11 milionów dolarów.

W związku z zarzucanymi jej nieprawidłowościami Woods usłyszała we wtorek 102 zarzuty. Odnoszą się one do domniemanych przestępstw popełnionych w latach 2008-2023. Staż ekspertki w laboratorium był jednak dłuższy. Zaczęła tam pracować już w 1994 roku. Aktualnie kobieta przebywa w areszcie hrabstwa Jefferson. Wysokość jej kaucji określono na 50 tysięcy dolarów (ok. 200 tys. zł.).