Gubernator amerykańskiego stanu Maryland Wes Moore ma zastosować w poniedziałek prawo łaski w stosunku do ponad 175 tys. spraw związanych z posiadaniem marihuany - informuje "The Washington Post". Jak dodaje dziennik, to jeden z najbardziej znaczących aktów łaski w USA.

"Jestem szczęśliwy, że mój podpis stwarza prawdziwą szansę naprawienia wielu historycznych krzywd" - cytuje gubernatora "The Washington Post". Prawo łaski w sprawach związanych z marihuaną dotyczy około 100 tysięcy osób. Jak zauważył Moore kartoteki kryminalne (związane z posiadaniem marihuany - red.) były podstawą do odmowy przyznania mieszkań, zatrudnienia, czy dostępu do edukacji, wpływając na całe rodziny długo po odbyciu kary. Tymczasem - jak zauważa dziennik - zalegalizowanie marihuany przez niektóre stanu USA przynosi rządom stanowym miliardy dolarów dochodu, a sondaże pokazują, że nastawienie społeczeństwa do narkotyku również się zmieniło. Od 2023 roku marihuana jest legalna również w stanie Maryland.