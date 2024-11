Były kongresmen z Nowego Jorku Lee Zeldin został wybrany przez prezydenta elekta USA Donalda Trumpa na przyszłego szefa Agencji Ochrony Środowiska (EPA). O wyborze jako pierwszy poinformował tabloid "New York Post". Niedługo później sam polityk potwierdził doniesienia na platformie X. "To zaszczyt dołączyć do gabinetu prezydenta Trumpa jako dyrektor EPA" - napisał.

"Przywrócimy dominację energetyczną USA, ożywimy nasz przemysł samochodowy, aby przywrócić amerykańskie miejsca pracy i uczynimy USA światowym liderem AI. Zrobimy to, chroniąc dostęp do czystego powietrza i wody" - ogłosił Zeldin w swoim wpisie.

Zeldin jako bardziej umiarkowany polityk partii

Prezydent elekt Donald Trump zapowiedział w poście na swojej platformie społecznościowej Truth Social - potwierdzając jednocześnie obsadzenie polityka - że Zeldin zapewni "szybkie deregulacyjne decyzje", lecz jednocześnie zadba o to, by USA miały "najczystszą wodę i powietrze na planecie".

Media: stanowisko dostanie też Mike Waltz, "jastrząb" w polityce wobec Chin

Kongresmen chwalił też podejście Trumpa do NATO i jego żądania, by państwa europejskie zwiększyły wydatki na swoją obronność. - Stany Zjednoczone muszą jasno dać do zrozumienia, że nadszedł czas, aby nasi sojusznicy zainwestowali we własne bezpieczeństwo. (...) Sojusze wojskowe opierają się na zaufaniu i wzajemności. Podkreślanie braku inwestycji ze strony naszych sojuszników nie jest prowokacyjne, pozwala nam walczyć o amerykańskich podatników, którzy płacą rachunek od zbyt dawna - twierdził kongresmen przed szczytem NATO w Waszyngtonie.