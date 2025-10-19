Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejny atak armii USA. "Statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków"

USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA
Źródło: Reuters
W piątek siły amerykańskie zaatakowały statek przemytniczy i zabiły trzy osoby – przekazał w niedzielę sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Według niego łódź była powiązana z kolumbijską grupą partyzancką handlującą narkotykami.
Kluczowe fakty:

"17 października, na polecenie prezydenta (Donalda) Trumpa, Departament Wojny przeprowadził śmiercionośny atak kinetyczny na statek powiązany z Armią Wyzwolenia Narodowego (ELN), uznaną za organizację terrorystyczną" - napisał w niedzielę Pete Hegseth na X.

Amerykański sekretarz wojny dodał, że łódź znajdowała się na obszarze obejmującym działania Południowego Dowództwa USA (USSOUTHCOM).

Zginęły trzy osoby

"Zgodnie z informacjami naszego wywiadu statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków, płynął znanym szlakiem przemytu narkotyków i przewoził znaczne ilości narkotyków. Podczas ataku, przeprowadzonego na wodach międzynarodowych, na pokładzie statku znajdowało się trzech mężczyzn, terrorystów narkotykowych" - napisał szef Pentagonu.

Hegseth dodał, że wszyscy trzej mężczyźni zginęli.

Według niego "te kartele to Al-Kaida Półkuli Zachodniej, stosująca przemoc, morderstwa i terroryzm, by narzucać swoją wolę, zagrażać naszemu bezpieczeństwu narodowemu i zatruwać nasz naród". "Wojsko Stanów Zjednoczonych będzie traktować te organizacje jak terrorystów – będą ścigane i zabijane, tak jak Al-Kaida" - czytamy.

Do wpisu sekretarz dodał nagranie, przedstawiające amerykańskie uderzenie w statek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: @SecWar/X

Udostępnij:
TAGI:
USAKolumbiaPete HegsethPentagonNarkotykiWenezuela
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Świat
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
Świat
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy
Świat
Radosław Sikorski
Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
EUROSPORT
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Te cztery słowa poruszyły Stocha. "Aż mi się ciepło zrobiło"
EUROSPORT
W Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
FAŁSZW Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
Zuzanna Karczewska
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
WARSZAWA
imageTitle
Przemówił po paskudnej kontuzji i potwierdził najgorszy scenariusz
EUROSPORT
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Izrael odpowiada nalotami
Świat
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
WARSZAWA
imageTitle
Niedzielny konkurs skoków. Jak spisali się Polacy?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
BIZNES
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
METEO
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych (zdj. ilustracyjne)
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Łódź
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Zniszczone dwa ważne obiekty
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty
Najnowsze
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
imageTitle
18-letni polski skoczek najlepszy na zapleczu elity
EUROSPORT
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Zarzuty po rajdzie Piotrkowską
Łódź
Tomahawk
Tyle celów znalazłoby się w zasięgu Tomahawków. Analitycy: Rosjanie się tego obawiają
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"
Polska
Z wody wynurzyły się słupy
Tajemnicze pale na rzece. Archeolog: elementy mostu, po którym przeszły wojska Kościuszki
Lublin
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica