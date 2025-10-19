Kolejny atak armii USA. "Statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków"

Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"17 października, na polecenie prezydenta (Donalda) Trumpa, Departament Wojny przeprowadził śmiercionośny atak kinetyczny na statek powiązany z Armią Wyzwolenia Narodowego (ELN), uznaną za organizację terrorystyczną" - napisał w niedzielę Pete Hegseth na X.

Amerykański sekretarz wojny dodał, że łódź znajdowała się na obszarze obejmującym działania Południowego Dowództwa USA (USSOUTHCOM).

Zginęły trzy osoby

"Zgodnie z informacjami naszego wywiadu statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków, płynął znanym szlakiem przemytu narkotyków i przewoził znaczne ilości narkotyków. Podczas ataku, przeprowadzonego na wodach międzynarodowych, na pokładzie statku znajdowało się trzech mężczyzn, terrorystów narkotykowych" - napisał szef Pentagonu.

Hegseth dodał, że wszyscy trzej mężczyźni zginęli.

Według niego "te kartele to Al-Kaida Półkuli Zachodniej, stosująca przemoc, morderstwa i terroryzm, by narzucać swoją wolę, zagrażać naszemu bezpieczeństwu narodowemu i zatruwać nasz naród". "Wojsko Stanów Zjednoczonych będzie traktować te organizacje jak terrorystów – będą ścigane i zabijane, tak jak Al-Kaida" - czytamy.

Do wpisu sekretarz dodał nagranie, przedstawiające amerykańskie uderzenie w statek.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD