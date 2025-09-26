"Mówiła, że nie może oddychać", "szyby w oknach pękały". Dramatyczna akcja policjantów

Policjanci uratowali kobietę z płonącego domu w Westminster w Kalifornii Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagranie z policyjnej kamery zarejestrowało bohaterską akcję policjantów w kalifornijskim mieście Westminster. Weszli do płonącego domu, w którym przebywała chora, starsza kobieta.

Policjanci uratowali seniorkę z płonącego domu Źródło: CNN

"Kobieta mówiła, że nie może oddychać"

Policjanci dostali się do budynku przez okno tylnej sypialni. - Szyby w oknach pękały, po chwili wybuchły opony płonącego samochodu - mówił jeden z policjantów biorących udział w akcji.

- Starsza kobieta mówiła, że nie może oddychać, że nie jest w stanie wyjść z zadymionego budynku - relacjonował.

Policjanci biorący udział w bohaterskiej akcji Źródło: CNN

Policjantom udało się wynieść seniorkę na ulicę, gdzie pomocy udzielili jej ratownicy medyczni.

Policjanci wydostali seniorkę Źródło: CNN

- Płomienie szybko robiły się coraz większe - mówiła sąsiadka starszej kobiety o pożarze. - To bohaterscy policjanci, bez dwóch zdań - podsumowała akcję służb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD