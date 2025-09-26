"Mówiła, że nie może oddychać", "szyby w oknach pękały". Dramatyczna akcja policjantów

Nagranie z policyjnej kamery zarejestrowało bohaterską akcję policjantów w kalifornijskim mieście Westminster. Weszli do płonącego domu, w którym przebywała chora, starsza kobieta.
"Kobieta mówiła, że nie może oddychać"
Policjanci dostali się do budynku przez okno tylnej sypialni. - Szyby w oknach pękały, po chwili wybuchły opony płonącego samochodu - mówił jeden z policjantów biorących udział w akcji.
- Starsza kobieta mówiła, że nie może oddychać, że nie jest w stanie wyjść z zadymionego budynku - relacjonował.
Policjantom udało się wynieść seniorkę na ulicę, gdzie pomocy udzielili jej ratownicy medyczni.
- Płomienie szybko robiły się coraz większe - mówiła sąsiadka starszej kobiety o pożarze. - To bohaterscy policjanci, bez dwóch zdań - podsumowała akcję służb.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: CNN, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: CNN