Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jimmy Kimmel wraca na antenę

Jimmy Kimmel prowadzi transmisję na żywo z 96. ceremonii wręczenia Oscarów 10 marca 2024 r.
Setki protestujących przed siedzibą Disneya po zawieszeniu Jimmy'ego Kimmela
Źródło: Reuters
Program "Jimmy Kimmel live" we wtorek wróci na antenę - przekazał Disney. Wcześniej zawieszono go za wypowiedź temat zabójstwa Charliego Kirka.

Program "Jimmy Kimmel live" ma we wtorek wrócić na antenę. "W zeszłą środę podjęliśmy decyzję o zawieszeniu produkcji serialu, aby uniknąć dalszego zaogniania napiętej sytuacji w tak emocjonalnym dla naszego kraju momencie. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ uznaliśmy, że niektóre komentarze były nie na miejscu i przez to niedelikatne" - przekazał Disney.

"Ostatnie dni spędziliśmy na przemyślanych rozmowach z Jimmym i po tych rozmowach podjęliśmy decyzję o wznowieniu emisji serialu we wtorek" - czytamy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: Reutes

Źródło zdjęcia głównego: Avalon/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USA
Czytaj także:
Kabiny ciszy
Uczniowie w Mikołowie chwalą kabiny ciszy
Marek Nowicki
Ewa Pajor nagrodzona na gali Złotej Piłki 2025
Ewa Pajor z prestiżową nagrodą na gali Złotej Piłki
EUROSPORT
Paweł Wroński
Poprawki tuż przed wystąpieniem Sikorskiego i "duża satysfakcja" już po
Świat
imageTitle
Nie było niespodzianki. Yamal z Nagrodą Kopy
EUROSPORT
imageTitle
Gala Złotej Piłki rozkręca się na dobre. Kolejni wyróżnieni
RELACJA
Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup
Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane drony
Świat
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie
Seria spotkań Trumpa. Między innymi z Zełenskim
Świat
Palestyna, flaga
Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie
Świat
shutterstock_2217562345
Duża sieć handlowa wycofuje trzy produkty
BIZNES
Hiszpania piorun
Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie
METEO
Sławomir Cenckiewicz
"Osoby, które współpracują z Cenckiewiczem, powinny być bardzo ostrożne"
Kropka nad i
imageTitle
Francuski kolarz przetrzymywany w Rosji. "Śledztwo jest już zakończone"
EUROSPORT
Jesień, początek jesieni
Rozpoczęła się astronomiczna jesień
METEO
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Tąpnięcie na akcjach producenta aut. "Kolejny cios dla niemieckiego przemysłu"
BIZNES
Politycy uczestniczyli w mszy żałobnej po śmierci majora Bogusława Nizieńskiego.
Kaczyński o decyzji Dudy. "To był potężny cios"
Polska
Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Generał Klisz: tak, to mogła być rakieta
Polska
imageTitle
Krótkie świętowanie. Trener mistrzów Europy przeszedł operację
EUROSPORT
Noc, jesień, deszcz
Przed nami chłodna noc
METEO
Maciej Klisz
Tak przebiegła noc z 9 na 10 września. "Panowie, będzie gorąco, nie śpimy"
Polska
imageTitle
Tak nisko jeszcze nie był. Oto miejsce "Lewego" w plebiscycie Złotej Piłki
EUROSPORT
Misja IMAP
Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument
METEO
Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ
"Pałac Prezydencki zwrócił się do MSZ o tezy do przemówienia Nawrockiego"
Świat
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
WARSZAWA
imageTitle
Młody Polak wysoko na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki rozmawiał z prezydentami krajów bałtyckich "o sprawach naszego regionu"
Świat
Donald Trump
Miliony użytkowników i "tysiące miejsc pracy". Oto plan Trumpa
BIZNES
Warszawa, 01.10.2024. Poseł Konfederacji Przemysław Wipler (L), poseł Konfederacji Michał Wawer (C) i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (P) na sali plenarnej Sejmu
Jest decyzja PKW w sprawie Konfederacji
Polska
Wieczór, noc, niebo, jezioro
Mamy równonoc jesienną, ale dzień i noc nie będą w poniedziałek równe
METEO
Warszawa mieszkania osiedle dron-shutterstock_2140030863
Ceny mogą wzrosnąć. Nowa prognoza
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica