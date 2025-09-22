Jimmy Kimmel wraca na antenę

Program "Jimmy Kimmel live" ma we wtorek wrócić na antenę. "W zeszłą środę podjęliśmy decyzję o zawieszeniu produkcji serialu, aby uniknąć dalszego zaogniania napiętej sytuacji w tak emocjonalnym dla naszego kraju momencie. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ uznaliśmy, że niektóre komentarze były nie na miejscu i przez to niedelikatne" - przekazał Disney.
"Ostatnie dni spędziliśmy na przemyślanych rozmowach z Jimmym i po tych rozmowach podjęliśmy decyzję o wznowieniu emisji serialu we wtorek" - czytamy.
Autorka/Autor: kkop/ads
Źródło: Reutes
Źródło zdjęcia głównego: Avalon/PAP/EPA