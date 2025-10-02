Logo strona główna
Świat

Vance zapowiada masowe zwolnienia w związku z shutdownem w USA

Wiceprezydent USA J.D. Vance
J.D. Vance i jego rodzina opuszczają Indie po czterodniowej wizycie
Źródło: Reuters
Biały Dom będzie musiał dokonać masowych zwolnień pracowników federalnych – zapowiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. Będą one związane z shutdownem. Vance zaatakował przy okazji demokratów.

Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział możliwe zwolnienia podczas briefingu w Białym Domu. Zasugerował, że im dłużej trwa shutdown, tym bardziej prawdopodobne będą redukcje zatrudnienia na dużą skalę.

- Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc narodowi amerykańskiemu, ale kiedy demokraci zamknęli państwo, musimy przeprowadzić małą selekcję, aby upewnić się, że zagwarantowane zostaną najważniejsze usługi - powiedział wiceprezydent.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Shutdown w USA. Oto co się będzie działo

- Jeśli shutdown będzie się przedłużał, będziemy musieli zwolnić część osób. Nie podoba nam się to. Niekoniecznie chcemy to robić, ale zrobimy, co w naszej mocy, aby podstawowe usługi dla Amerykanów mogły nadal działać - oznajmił Vance.

Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Źródło: SAMUEL CORUM/PAP/EPA

Shutdown w USA. Spór o tymczasowy budżet

Szef Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) Russell Vought miał zasugerować, że zwolnienia zaczną się już za dzień lub dwa. Vance ocenił jednak, że umiarkowani demokraci w Senacie już "trochę pękają", wobec czego shutdown wkrótce się skończy.

Bronił też swoich oskarżeń pod adresem demokratów o to, że ich żądaniem jest przyznanie darmowej opieki zdrowotnej nielegalnym imigrantom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
"Cieszę się, że przez całe życie nie uczestniczyłem w takiej odprawie"
Polska
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
Biały Dom
Shutdown w USA. Oto co się będzie działo

Głównym postulatem demokratów, którzy w środę ponownie zablokowali uchwalenie tymczasowego budżetu, jest przywrócenie ulg w opłatach na prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie znanym potocznie jako Obamacare. Bez tych ulg koszty ubezpieczeń mogą drastycznie wzrosnąć.

Vance powiadomił, że republikanie są gotowi na rozmowę na ten temat, lecz dopiero po zakończeniu shutdownu.

Administracja Trumpa drwi z lidera demokratów w Izbie Reprezentantów

Przekonywał też, że Biały Dom jest gotów do rozmów w dobrej wierze - nawet mimo publikowania przez Trumpa obraźliwych treści o demokratach, w tym zmodyfikowanego za pomocą AI wystąpienia liderów partii, Chucka Schumera i Hakeema Jeffriesa, w którym ten drugi został przedstawiony w sombrero i z doklejonymi wąsami. Vance zapewniał, że był to tylko żart, który nie miał w sobie nic z rasizmu.

- Czy on (Jeffries) jest Amerykaninem meksykańskiego pochodzenia, żeby obraził go mem z sombrero? Powiem Hakeemowi Jeffriesowi, że składam mu uroczystą obietnicę, że jeśli pomoże nam ponownie otworzyć państwo, memy z sombrero ustaną - drwił wiceprezydent.

TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SAMUEL CORUM/PAP/EPA

USAJ.D. Vance
