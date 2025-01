Inauguracja Trumpa przeniesiona w inne miejsce

Prezydent elekt Donald Trump przekazał, że ceremonia jego zaprzysiężenia, która odbędzie się w poniedziałek, została przeniesiona do wnętrza Kapitolu z powodu prognozowanych w Waszyngtonie bardzo niskich temperatur. Ta odczuwalna ma wynosić nawet -20 stopni Celsjusza.

Donald Trump będzie przysięgał wierność konstytucji Stanów Zjednoczonych w rotundzie Kongresu. Tam też zostaną przeniesieni wszyscy najważniejsi goście zaproszeni na to wydarzenie. Prezydent elekt sam to w piątek potwierdził w krótkim komunikacie.

Najzimniejsze zaprzysiężenie od 40 lat?

Z prognoz ekspertów amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NSW) wynika, że temperatura maksymalna w poniedziałek w Waszyngtonie wyniesie około -6/-4 st. Celsjusza. - Ponadto wiatr będzie porywisty - powiedział Marc Chenard, meteorolog z NWS. Dodał, że silny wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna wahać się będzie od -20 do -9 st. Celsjusza.

Z prognozy meteorologów AccuWeather wynika, że może to być najzimniejszy dzień zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych od 1985 roku, kiedy to Ronald Reagan został zaprzysiężony na drugą kadencję. 40 lat temu temperatura wyniosła -13,8 st. C. i Reagan również złożył przysięgę w rotundzie Kongresu.