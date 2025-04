Maciej Woroch o wizycie J.D. Vance'a w Watykanie Źródło: TVN24

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance w piątek rozpoczął trzydniową wizytę w Rzymie. Choć w oficjalnym harmonogramie nie ma spotkania z papieżem Franciszkiem, media podają, że audiencja u głowy Kościoła katolickiego jest "jednym z głównych celów" amerykańskiego wiceprezydenta.

Kluczowe fakty: Wiceprezydent USA zdążył się już spotkać z premierką Włoch Giorgią Meloni.

Vance "liczy na przynajmniej krótkie spotkanie" z papieżem.

Amerykański wiceprezydent niedawno przeszedł na katolicyzm.

Wizyta Vance'a i jego żony Ushy w Wiecznym Mieście ma potrwać trzy dni. Jak wyjaśniły włoskie media, dokładny program pobytu wiceprezydenta USA nie został ogłoszony z powodów bezpieczeństwa. Wiadomo natomiast, że w planie wizyty są zarówno oficjalne spotkania, jak i zwiedzanie.

W piątek Vance spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni kilka godzin po jej powrocie z Waszyngtonu. Według mediów wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który przeszedł na katolicyzm, będzie nie tylko w Watykanie, gdzie w sobotę spotka się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem, ale także w bazylice Świętego Pawła za Murami. Ma ją odwiedzić w niedzielę. Dodatkowym wydarzeniem, które odbędzie się w tle wizyty Vance'a, będzie zapowiedziana na sobotę w Rzymie druga runda rozmów USA - Iran, prawdopodobnie w ambasadzie Omanu.

Główny cel wizyty Vance'a

Portal BBC podkreślił w piątek, że "jeden z głównych celów" wizyty - audiencja u papieża Franciszka - nie znalazł się w jej oficjalnym harmonogramie. "Według czterech źródeł zaznajomionych ze sprawą wiceprezydent (USA - red.), pobożny katolik, liczy na przynajmniej krótkie spotkanie z 88-letnim papieżem, które stałoby się głównym punktem jego wizyty" - przekazał brytyjski nadawca.

Do chęci spotkania Vance'a z przywódcą Kościoła katolickiego nawiązał również korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch. - Wielu włoskich i amerykańskich ekspertów przekonuje, że wizyta J.D. Vance'a tak naprawdę w ogóle polityczna nie jest i to spotkanie z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni dołożono tylko po to, by nie wyglądała na to, czym jest - mówił na antenie TVN24 w piątek po południu.

"Niewielkie" szanse na spotkanie z papieżem

- Nie jest tajemnicą, że jako osobie, która niedawno przeszła na katolicyzm, przede wszystkim zależy mu na tym, by przyjechać do świętego miasta, by być w czasie Triduum Paschalnego w Watykanie - kontynuował Maciej Woroch. Dodał, że Vance przekazał swoim współpracownikom, iż chciałby się spotkać z papieżem Franciszkiem. Korespondent podkreślił, że szanse na audiencję "mogą być niewielkie, zwłaszcza po tym, jak Watykan, powołując się na przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, dość ostro wypowiadał się o tym, co J.D. Vance i Donald Trump robią i mówią w kwestii najbardziej potrzebujących, czyli imigrantów".