Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
PILNE

Ghislaine Maxwell przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę do konstytucji

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell uznana winną zaangażowania w działalność Jeffrey'a Epsteina (wideo archiwalne)
Źródło: Archiwum Reuters
Ghislaine Maxwell powołała się przed Kongresem na przysługujące jej prawo do odmowy zeznań na swoją niekorzyść - podała CNN, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą. Maxwell odsiaduje 20-letni wyrok więzienia za pomoc Jeffrey'owi Epsteinowi.

64-letnia Ghislaine Maxwell, wieloletnia partnerka Jeffrey'a Epsteina, skazana za pomaganie mu w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek, stawiła się w poniedziałek przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA zdalnie. Obecnie odsiaduje karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Bryan w Teksasie.

Według relacji CNN obok Maxwell przy stole siedziała prawniczka, Leah Saffian. CNN, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, poinformowała, że Maxwell powołała się na przysługujące jej prawo do odmowy zeznań na swoją niekorzyść wynikające z piątej poprawki do amerykańskiej konstytucji.

Komisja Nadzoru bada powiązania Epsteina z wpływowymi osobistościami i sposób, w jaki wykorzystywano informacje o jego przestępstwach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zapalona pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"

"Zapalona pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"

Marcin Złotkowski, Monika Winiarska
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

Marcin Złotkowski

Ghislaine Maxwell - czy będzie zeznawać?

Według BBC prawnicy Maxwell zapowiadali wcześniej, że odmówi ona składania zeznań na podstawie piątej poprawki do amerykańskiej konstytucji, chyba że zostanie jej przyznany immunitet prawny. Poprawka głosi, że nikt nie może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść. Prawnicy podkreślali, że kobieta nie może "ryzykować dalszego narażenia na odpowiedzialność karną w politycznie napiętym otoczeniu bez formalnego immunitetu". Argumentowali, że takie przesłuchanie "nie przyniesie niczego poza czysto politycznym spektaklem i całkowitym marnowaniem pieniędzy podatników".

W lipcu zeszłego roku Komisja Nadzoru nie zgodziła się na przyznanie takiego immunitetu w zamian za zeznania kobiety, a w sierpniu wystosowano wobec niej formalne wezwanie, zobowiązujące ją do złożenia zeznań pod przysięgą - przypomina BBC.

O fakcie, że Maxwell najprawdopodobniej odmówi składania zeznań, informował też demokrata Ro Khanna, członek Izby Reprezentantów. W niedzielnym liście do przewodniczącego komisji Jamesa Comera napisał, że według jego wiedzy Maxwell zamierza odmówić odpowiadania na pytania, powołując się na piątą poprawkę. Według niego kobieta odczyta na początku wcześniej przygotowane oświadczenie. Nie ujawnił jednak źródła swoich informacji.

Ghislaine Maxwell z Jeffrey'em Epsteinem
Ghislaine Maxwell z Jeffrey'em Epsteinem
Źródło: justice.gov

Kim jest Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell jest córką zmarłego brytyjskiego potentata medialnego Roberta Maxwella, w przeszłości była wieloletnią partnerką Jeffrey'a Epsteina i bywalczynią amerykańskich salonów.

W 2021 roku została uznana winną, a w 2022 roku skazana na 20 lat więzienia za pomoc Epsteinowi w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek w latach 1994-2004. Zarzuty obejmowały między innymi handel seksualny nieletnimi, nakłanianie nastolatek do podróży w celu udziału w nielegalnych aktach seksualnych oraz przewożenie nieletnich z zamiarem zaangażowania w przestępczą aktywność seksualną. Prawnicy Maxwell złożyli apelację od wyroku, ale w październiku 2025 roku odrzucił ją Sąd Najwyższy.

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go jednak martwego w celi aresztu federalnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jeffrey Epstein
Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta
Bill i Hillary Clintonowie
"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina
36 min
pc
Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”
Rozmowy na szczycie

Opracowała Paulina Borowska, Justyna Sochacka / az

Źródło: Reuters, BBC, tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: justice.gov

Udostępnij:
Tagi:
USAJeffrey Epstein
Czytaj także:
imageTitle
Polegli sportowcy na kasku. Potrzebna specjalna zgoda
EUROSPORT
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
BIZNES
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
METEO
imageTitle
Konkurs olimpijski w skokach. Trwa seria próbna
RELACJA
Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump opublikował przeróbkę zdjęcia z liderami. Jest jedna różnica
Świat
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
WARSZAWA
imageTitle
Zagrożenie lawinowe we Włoszech. Na liście Cortina
EUROSPORT
shutterstock_1054902860
Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Zdrowie
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zaginięcie matki słynnej prezenterki. "Zapłacimy"
Świat
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
WARSZAWA
Natalia Czerwonka w walce o medal
Polki bez szans na medal. Teraz decydujące przejazdy
RELACJA
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
WARSZAWA
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
METEO
Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Chcą zakazu wjazdu dla prezydenta. Protestują przeciwko wizycie
Świat
Pseudokibic z listu gończego zatrzymany po powrocie do Polski
Członek gangu wpadł, gdy postanowił odwiedzić partnerkę
Kraków
imageTitle
Niesamowite, co powiedziała Vonn, gdy ją opatrywano. "Prawdziwy charakter"
EUROSPORT
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
BIZNES
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
BIZNES
Uciekali jeepem po kradzieży paliwa
Pościg za złodziejami paliwa
Opole
imageTitle
Żyła gotowy na polski sukces. "Jest w stanie walczyć o złoty medal"
EUROSPORT
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zatonął samochód, w środku spała kobieta. Sąd uznał, że to było zabójstwo
Katowice
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Klatka kluczowa-216523
70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl
Świat
imageTitle
Przez igrzyska zapomniała o studiach. Mistrzowska reakcja profesora
EUROSPORT
imageTitle
Olimpijka szuka partnera na randkę. Otrzymała 600 wiadomości
EUROSPORT
imageTitle
Historyczne złoto dla Szwajcarów. Brązowego medalu nie przyznano
EUROSPORT
Włochy. Napad na ciężarówkę w Apulii
"Na miłość boską, wysadzili auto w powietrze!" Kierowca nagrał napad na furgonetkę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica