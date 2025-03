Kierowca autobusu śmiertelnie postrzelił dwóch pasażerów

Miami Gardens. Kierowca autobusu śmiertelnie postrzelił dwie osoby Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Policja na Florydzie prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci dwóch pasażerów autobusu. Służby potwierdziły, że mężczyźni zostali postrzeleni przez kierowcę pojazdu, który otworzył ogień podczas postoju. Sprawca został zatrzymany.

Do tragedii doszło przed godziną trzecią nad ranem w niedzielę w autobusie kursującym na trasie Miami-Dade City podczas postoju w mieście Miami Gardens. Policja podała, że interweniowała w pobliżu centrum handlowego w sprawie "zakłócenia porządku" i potwierdziła, że kierowca pojazdu postrzelił dwóch mężczyzn. Zostali oni przewiezieni do szpitala, gdzie zmarli. Kierowca został zatrzymany.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w autobusie doszło do sprzeczki, w trakcie której kierowca otworzył ogień. Policja twierdzi, że do niego nie strzelano. Wciąż ustala, dlaczego on zdecydował się otworzyć ogień. - To była awantura z udziałem kierowcy i jednej z ofiar - powiedziała Diana Delgado z miejscowej policji, cytowana przez portal CBS News. Świadek zdarzenia w rozmowie z CBS News stwierdził, że słyszał "sześć strzałów". - To najdziwniejsza rzecz, o jakiej kiedykolwiek słyszałem - stwierdził. - Jechali autobusem i pewnie po prostu chcieli dotrzeć do celu, a ktoś ot tak postanowił odebrać im życie - dodał mężczyzna.

Przedstawiciel departamentu transportu i robót publicznych w Miami Gardens, Juan Mendieta, w rozmowie z "Miami Herald" podkreślił, że "broń nie jest dozwolona jako środek samoobrony" dla kierowców autobusów kursujących między hrabstwami na Florydzie. - Pracownikom transportu publicznego nie wolno nosić broni - podkreślił.

Przewodnicząca komisji ds. transportu hrabstwa Miami-Dade, Eileen Higgins, przekazała, że jest "zdruzgotana" z powodu śmierci pasażerów.

Policja na miejscu zdarzenia Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

