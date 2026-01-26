Trump wysyła do Minnesoty "cara granicy"

Protestujący maszerują w Minneapolis po śmiertelnym postrzeleniu Alexa Prettiego Źródło: Reuters

Tom Homan jest pełnomocnikiem do spraw polityki imigracyjnej. Amerykańskie media nazywają go "carem granicy".

"Dziś wieczorem wysyłam Toma Homana do Minnesoty. Nie był zaangażowany w tamte rejony, ale zna i lubi wielu tamtejszych ludzi. Tom jest surowy, ale sprawiedliwy i będzie podlegał bezpośrednio mnie" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że ​​Homan ma kierować operacjami Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) na miejscu i "kontynuować zatrzymywanie najgorszych przestępców - nielegalnych imigrantów".

Zabójstwo Alexa Prettiego w Minneapolis

W sobotę w Minneapolis amerykańscy funkcjonariusze służb federalnych zastrzelili 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych Alexa Prettiego. Był to pielęgniarz oddziału intensywnej terapii pracujący w lokalnym szpitalu dla weteranów. Mężczyzna uczestniczył w demonstracjach trwających w związku z zastrzeleniem w tym mieście Renee Good przez agenta ICE.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego twierdzi, że funkcjonariusz strzelał w obronie własnej, gdy mężczyzna zbliżał się do niego z bronią palną i opierał się próbom rozbrojenia go. Szczegółowa analiza nagrań z różnych perspektyw przeprowadzona przez CNN przeczy twierdzeniom amerykańskiej administracji.

Zabójstwo Renee Nicole Good i protesty

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla "Wall Street Journal", że jego administracja "analizuje wszystko i z determinacją podejmie decyzję" w sprawie śmiertelnej strzelaniny w Minneapolis. Trump zasygnalizował również gotowość do ostatecznego wycofania funkcjonariuszy służb federalnych z obszaru Minneapolis.

"W pewnym momencie odejdziemy. Oni wykonali fenomenalną robotę" - powiedział Trump.

Napięcie społeczne w Minneapolis nasiliło się na początku stycznia po śmierci Renee Nicole Good. Stało się to katalizatorem protestów i krytyki obecności federalnych służb w mieście.

Trump o dochodzeniu w sprawie kongresmenki z Minnesoty

W poniedziałkowym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social Trump oznajmił też, że prowadzone jest śledztwo w sprawie wyłudzeń świadczeń socjalnych przez przedstawicieli somalijskiej diaspory, twierdząc, że afera ta, badana od miesięcy, "jest przynajmniej częściowo odpowiedzialna za brutalne, zorganizowane protesty uliczne".

Prezydent USA poinformował też, że resort sprawiedliwości i Kongres "badają sprawę" urodzonej w Somalii lewicowej kongresmenki demokratów z Minnesoty Ilhan Omar, która - według Trumpa - "opuściła Somalię z NICZYM, a jej majątek podobno przekracza 44 miliony dolarów". "Czas wszystko pokaże" - zaznaczył.

