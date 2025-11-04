Logo strona główna
Świat

Wielokrotnie się z nim spierał, teraz go poparł. "Wolałbym zobaczyć wygraną demokraty"

Donald Trump
Zohran Mamdani w ostatnich dniach kampanii wyborczej
Źródło: Reuters
Donald Trump zachęcił do głosowania na Andrew Cuomo w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. Trump przekonywał, że jest to konieczne, by nie dopuścić do zwycięstwa prowadzącego w sondażach Zohrana Mamdaniego.

Prezydent USA Donald Trump poparł Andrew Cuomo we wpisie na swoim portalu Truth Social. "Jeśli komunistyczny kandydat Zohran Mamdani wygra wybory na burmistrza Nowego Jorku, jest wysoce nieprawdopodobne, abym wpłacał fundusze federalne, poza absolutnie niezbędnym minimum, na mój ukochany pierwszy dom" - napisał.

Jak stwierdził, rządy Mamdaniego byłyby dla największego miasta Ameryki katastrofą. Dodał przy tym, że głos na kandydata republikanów Curtisa Sliwę - który według sondaży nie ma szans na wygraną - jest w rzeczywistości głosem na Mamdaniego, wobec czego jedyną alternatywą jest Cuomo, demokrata i były gubernator stanu Nowy Jork.

"Znacznie wolałbym zobaczyć WYGRANĄ demokraty z historią sukcesów niż komunistę bez doświadczenia i z historią CAŁKOWITEJ I TOTALNEJ PORAŻKI (...) Niezależnie od tego, czy osobiście lubisz Andrew Cuomo, czy nie, tak naprawdę nie masz wyboru. Musisz na niego głosować i mieć nadzieję, że wykona fantastyczną robotę. On jest do tego zdolny, Mamdani nie!" - oznajmił Trump (pisownia oryginalna - red.).

Jej kolega jest faworytem w wyborach. "Bardzo uczynny, zawsze cię słucha"
Jej kolega jest faworytem w wyborach. "Bardzo uczynny, zawsze cię słucha"

Fakty+

Wpis Trumpa, zamieszczony tuż przed wtorkowymi wyborami na burmistrza Nowego Jorku, jest pierwszym bezpośrednim poparciem dla Cuomo, z którym wielokrotnie ostro się spierał w swojej pierwszej kadencji, gdy Cuomo pełnił jeszcze urząd gubernatora stanu Nowy Jork.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

W poniedziałek Cuomo poparł również miliarder Elon Musk. Trump początkowo poparł odchodzącego burmistrza Erica Adamsa - wobec którego wycofał ciążące na nim zarzuty korupcyjne - lecz ten w obliczu słabych notowań i pod naciskiem prezydenta wycofał się później z wyścigu. Trumpowi i innym republikanom nie udało się do tego samego przekonać Sliwy.

Andrew Cuomo
Andrew Cuomo
Źródło: Shutterstock

"Różnica szybko się zmniejsza"

Były gubernator ustąpił z urzędu w 2021 roku w wyniku oskarżeń o molestowanie seksualne podwładnych kobiet. W tym roku Cuomo ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej na burmistrza, jednak przegrał z 34-letnim Mamdanim, określającym się jako demokratyczny socjalista. Po porażce w prawyborach startuje jako kandydat niezależny.

Sondaże wyborcze wskazują na znaczącą przewagę Mamdaniego, choć ostatnie badania pracowni Atlas Intel wskazywały na zmniejszającą się przewagę nad Cuomo. Według ostatniego sondażu, przewaga Mamdaniego wynosi 5 punktów procentowych, choć badania innych pracowni dawały mu przewagę nawet 15-26 punktów procentowych.

- Różnica szybko się zmniejsza. Odczuwamy to na ulicach wszędzie, od Bronxu po Staten Island. W tym tempie wygramy wyścig. Trzymajcie tak dalej - powiedział Cuomo w niedzielę, gdy jego sztab informował o dynamice kampanii przed wtorkowymi wyborami.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani
Źródło: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Wcześniej Cuomo zdobył poparcie części liberalnego establishmentu, w tym byłego burmistrza miasta Michaela Bloomberga. Mimo sceptycznego podejścia władz demokratów, Mamdaniego poparł w ostatnich dniach kampanii lider partii w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, również pochodzący z Nowego Jorku.

Choć uprawnienia burmistrza Nowego Jorku są ograniczone, program Mamdaniego zakłada szerokie reformy, między innymi darmowe przedszkola i żłobki, darmowe przejazdy autobusami, zamrożenie czynszów, wprowadzenie sklepów spożywczych zarządzanych przez miasto, a także podwyższenie podatków korporacyjnych oraz 2-procentowy podatek od osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie.

Autorka/Autor: akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

USA Donald Trump Nowy Jork Andrew Cuomo
