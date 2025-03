Prezydent dodał przy tym, że USA "wiedzą, na czym stoją z Ukrainą" i wyraził nadzieję, że Rosja "zrobi to, co słuszne" w sprawie propozycji zawieszenia broni.

Trump: rozmawialiśmy o tym, jakie ziemie straci lub nie Ukraina

Reuters: rozmów o utracie terytorium nie było

Trump: nie widzę ataku Rosji na NATO w przyszłości

Pytany o obawy o potencjalne przyszłe ataki Rosji na państwa członkowskie NATO, amerykański przywódca odparł, że obawy te nie są uzasadnione. - Myślę, że kiedy to się skończy, wszyscy będą chcieli wrócić do domu i odpocząć. Nie widzę, jak by to (rosyjska agresja przeciwko NATO - red.) mogło się wydarzyć, (...) i zapewnimy, że to się nie wydarzy - oznajmił.