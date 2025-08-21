Meksykańska Gwardia Narodowa w czasie patroli granicznych (17.02.2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Tak się stanie na prośbę prezydenta, który uważa, że jeśli w tutejszych wysokich temperaturach coś zostanie pomalowane na czarno, to będzie jeszcze gorętsze i jeszcze bardziej utrudni ludziom wspinanie się - powiedziała sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem podczas wizyty na granicy w stanie Nowy Meksyk. Sekretarz wzięła nawet do ręki wałek, by pomóc w malowaniu ogrodzenia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA tworzą dwie strefy wojskowe przy granicy z Meksykiem

Ogrodzenie na granicy USA i Meksyku Źródło: Google

Szef straży granicznej Mike Banks, który także był obecny na uroczystości, podkreślił, że farba utrudni też rdzewienie metalu, z którego wykonano ogrodzenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Bezprecedensowe" prace przy granicy z USA

Prace nad "infrastrukturą wodną" na granicy z Meksykiem

Ogrodzenie nie jest jeszcze całkowicie gotowe. Noem powiedziała, że rząd federalny buduje około 800 m dziennie, ale jej resort pracuje też nad "infrastrukturą wodną", gdyż długie odcinki amerykańsko-meksykańskiej granicy, która liczy około 3 200 km, biegną wzdłuż Rio Grande w Teksasie.

Telewizja CBS podała, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy z Meksykiem spada – w czerwcu podczas próby dostania się do USA od południa zatrzymano tylko nieco ponad 6 tys. migrantów, znacznie mniej niż za czasów administracji Joe Bidena, gdy zatrzymywano nawet ponad 6 tys. osób dziennie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD