Świat

Trump: nie planujemy wycofywać wojsk z Europy, ale możemy je przesunąć

Donald Trump i Alexander Stubb
Trump o Polsce na szczycie NATO. "Spełniała ten wymóg"
Źródło: TVN24
Donald Trump powiedział w czwartek, że jego kraj nie planuje wycofywać swoich sił z Europy. W trakcie rozmowy z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem stwierdził też, że NATO powinno rozważyć wykluczenie Hiszpanii ze swoich szeregów. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent USA sugeruje wykluczenie niektórych państw z Sojuszu.

- Nie planujemy wycofywać amerykańskich sił z Europy, ale możemy je trochę przesunąć - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem.

Trump powiedział również, że NATO powinno rozważyć wykluczenie Hiszpanii ze swoich szeregów. - Musicie zacząć rozmawiać z Hiszpanią - powiedział do Stubba. - Musicie do nich zadzwonić i dowiedzieć się, dlaczego są w tyle - dodał.

Donald Trump i Alexander Stubb
Donald Trump i Alexander Stubb
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Nie mają wymówki, żeby tego nie robić, ale w porządku. Może powinniście ich po prostu wyrzucić z NATO - zasugerował.

Trump krytykuje Hiszpanię

W czerwcu amerykański przywódca skarżył się, że "Hiszpania jest okropna". – Są jedynym krajem który nie zapłaci całej kwoty. Chcą pozostać na poziomie 2 procent. Uważam, że to okropne – mówił. Trump podkreślił wówczas, że Hiszpania "chce jeździć na gapę". – Ale będziecie musieli nam to oddać w formie handlu – ostrzegł.

O propozycjach Trumpa wykluczenia kilku krajów europejskich ze struktur NATO pisał również w swojej najnowszej książce były szef Sojuszu Jens Stoltenberg.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Donald TrumpHiszpaniaUSANATO
