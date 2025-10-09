Trump o Polsce na szczycie NATO. "Spełniała ten wymóg" Źródło: TVN24

- Nie planujemy wycofywać amerykańskich sił z Europy, ale możemy je trochę przesunąć - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem.

Trump powiedział również, że NATO powinno rozważyć wykluczenie Hiszpanii ze swoich szeregów. - Musicie zacząć rozmawiać z Hiszpanią - powiedział do Stubba. - Musicie do nich zadzwonić i dowiedzieć się, dlaczego są w tyle - dodał.

Donald Trump i Alexander Stubb Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Nie mają wymówki, żeby tego nie robić, ale w porządku. Może powinniście ich po prostu wyrzucić z NATO - zasugerował.

Trump krytykuje Hiszpanię

W czerwcu amerykański przywódca skarżył się, że "Hiszpania jest okropna". – Są jedynym krajem który nie zapłaci całej kwoty. Chcą pozostać na poziomie 2 procent. Uważam, że to okropne – mówił. Trump podkreślił wówczas, że Hiszpania "chce jeździć na gapę". – Ale będziecie musieli nam to oddać w formie handlu – ostrzegł.

O propozycjach Trumpa wykluczenia kilku krajów europejskich ze struktur NATO pisał również w swojej najnowszej książce były szef Sojuszu Jens Stoltenberg.

