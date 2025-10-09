- Nie planujemy wycofywać amerykańskich sił z Europy, ale możemy je trochę przesunąć - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem.
Trump powiedział również, że NATO powinno rozważyć wykluczenie Hiszpanii ze swoich szeregów. - Musicie zacząć rozmawiać z Hiszpanią - powiedział do Stubba. - Musicie do nich zadzwonić i dowiedzieć się, dlaczego są w tyle - dodał.
- Nie mają wymówki, żeby tego nie robić, ale w porządku. Może powinniście ich po prostu wyrzucić z NATO - zasugerował.
Trump krytykuje Hiszpanię
W czerwcu amerykański przywódca skarżył się, że "Hiszpania jest okropna". – Są jedynym krajem który nie zapłaci całej kwoty. Chcą pozostać na poziomie 2 procent. Uważam, że to okropne – mówił. Trump podkreślił wówczas, że Hiszpania "chce jeździć na gapę". – Ale będziecie musieli nam to oddać w formie handlu – ostrzegł.
O propozycjach Trumpa wykluczenia kilku krajów europejskich ze struktur NATO pisał również w swojej najnowszej książce były szef Sojuszu Jens Stoltenberg.
Autorka/Autor: asty/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA