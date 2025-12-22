Logo strona główna
Świat

Czystka w ambasadach. Trump wycina ludzi Bidena

Kilka największych koncernów z USA i Europy zawarło w piątek porozumienia z prezydentem Donaldem Trumpem
Trump: wprowadziliśmy więcej pozytywnych zmian niż jakakolwiek inna administracja
Źródło: TVN24
Amerykańscy ambasadorzy i inni wysocy rangą urzędnicy będący szefami placówek w 29 krajach na pięciu kontynentach stracili w ostatnim czasie swoje posady. To element dążenia do przekształcenia dyplomacji USA w personel w pełni popierający priorytety prezydenta Donalda Trumpa - informują media.

Szefowie misji Stanów Zjednoczonych w co najmniej 29 krajach zostali w zeszłym tygodniu poinformowani, że ich kadencje wygasną w styczniu, poinformowało agencję AP dwóch urzędników Departamentu Stanu, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Wszyscy odwoływani objęli stanowiska w administracji Bidena, ale przetrwali czystkę w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa, która objęła głównie osoby nominowane politycznie.

Departament Stanu USA odmówił komentarza na temat konkretnych liczb i ambasadorów, których zmiany dotyczą, ale bronił zmian, nazywając je "standardową procedurą w każdej administracji". Zaznaczył, że ambasador jest "osobistym przedstawicielem prezydenta i prezydent ma prawo zapewnić, że w tych krajach przebywają osoby, które promują agendę America First".

Najwięcej zmian w Afryce i Azji

Afryka to kontynent najbardziej dotknięty najnowszymi zmianami. Odwołano tam ambasadorów i szefów misji z 15 krajów: Egiptu, Algierii, Burundi, Kamerunu, Republiki Zielonego Przylądka, Gabonu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Madagaskaru, Mauritiusa, Nigru, Nigerii, Rwandy, Senegalu, Somalii i Ugandy.

Drugim kontynentem jest Azja, gdzie zmiany dotyczą ośmiu krajów: Nepalu, Sri Lanki, Fidżi, Laosu, Wysp Marshalla, Papui-Nowej Gwinei, Filipin i Wietnamu.

Dymisje dotyczą też czterech krajów w Europie: Armenii, Macedonii, Czarnogóry i Słowacji, jednego w Ameryce Północnej: Gwatemali oraz jednego w Ameryce Południowej: Surinamu.

Autorka/Autor: FC/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

USA Donald Trump Polityka zagraniczna USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica