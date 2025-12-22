Czystka w ambasadach. Trump wycina ludzi Bidena

Trump: wprowadziliśmy więcej pozytywnych zmian niż jakakolwiek inna administracja Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szefowie misji Stanów Zjednoczonych w co najmniej 29 krajach zostali w zeszłym tygodniu poinformowani, że ich kadencje wygasną w styczniu, poinformowało agencję AP dwóch urzędników Departamentu Stanu, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Wszyscy odwoływani objęli stanowiska w administracji Bidena, ale przetrwali czystkę w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa, która objęła głównie osoby nominowane politycznie.

Departament Stanu USA odmówił komentarza na temat konkretnych liczb i ambasadorów, których zmiany dotyczą, ale bronił zmian, nazywając je "standardową procedurą w każdej administracji". Zaznaczył, że ambasador jest "osobistym przedstawicielem prezydenta i prezydent ma prawo zapewnić, że w tych krajach przebywają osoby, które promują agendę America First".

Najwięcej zmian w Afryce i Azji

Afryka to kontynent najbardziej dotknięty najnowszymi zmianami. Odwołano tam ambasadorów i szefów misji z 15 krajów: Egiptu, Algierii, Burundi, Kamerunu, Republiki Zielonego Przylądka, Gabonu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Madagaskaru, Mauritiusa, Nigru, Nigerii, Rwandy, Senegalu, Somalii i Ugandy.

Drugim kontynentem jest Azja, gdzie zmiany dotyczą ośmiu krajów: Nepalu, Sri Lanki, Fidżi, Laosu, Wysp Marshalla, Papui-Nowej Gwinei, Filipin i Wietnamu.

Dymisje dotyczą też czterech krajów w Europie: Armenii, Macedonii, Czarnogóry i Słowacji, jednego w Ameryce Północnej: Gwatemali oraz jednego w Ameryce Południowej: Surinamu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD