Wybuch w samochodzie. Nie żyje jeden z najważniejszych rosyjskich generałów

Miejsce zamachu na generała Sarwarowa w Moskwie Źródło: Komitet Śledczy Rosji

Zamachu na Faniła Sarwarowa dokonano za pomocą ukrytego w samochodzie improwizowanego ładunku wybuchowego - przekazali śledczy.

Według ustaleń dziennika "Kommiersant", do eksplozji doszło około godz. 7 czasu moskiewskiego (godz. 5 w Polsce), kiedy generał wyjeżdżał swoim samochodem z podwórza budynku przy ulicy Jasieniewej.

Miejsce eksplozji przy ulicy Jasieniewej w Moskwie Źródło: Komitet Śledczy/TELEGRAM

W wyniku wybuchu Sarwarow został ciężko ranny. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Samochód generała Faniła Sarwarowa po eksplozji Źródło: Komitet Śledczy/TELEGRAM

56-letni Sarwarow pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.

Rosyjska propagandowa agencja RIA Nowosti napisała, że nazwisko generała znajdowało się na liście ukraińskiego portalu Myrotworec, który publikuje dane osób uznanych za "zbrodniarzy wojennych" przez Ukrainę i zagrażających jej bezpieczeństwu.

Strona ukraińska jak dotąd oficjalnie nie odniosła się do doniesień w sprawie zamachu na generała.

