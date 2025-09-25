Logo strona główna
Świat

"Po co odpalać rakietę?". Prezydent Kolumbii oskarża USA o "tyranię"

Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro podczas wizyty w Katarze (luty 2025)
Źródło: ENEX
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro skrytykował USA za ostatnie ataki na łodzie z domniemanymi przemytnikami narkotyków. Jak podkreślił, odpalanie rakiet w ich kierunku nie miało sensu, bo łodzie można było po prostu zatrzymać. - Ktoś mógłby to nazwać zabójstwem - ocenił.
Kluczowe fakty:
  • Amerykańskie okręty wojenne pojawiły się na Morzu Karaibskim w sierpniu.
  • Cel? Zwalczanie międzynarodowego handlu narkotykami - twierdzą władze USA.
  • Ataki są powodem silnych napięć na linii USA-Wenezuela, teraz głos zabrała również sąsiednia Kolumbia.

Od początku września w amerykańskich atakach na łodzie na Morzu Karaibskim miało zginąć łącznie 17 osób. Prezydent Donald Trump uznał te ataki za konieczny krok w celu powstrzymania przemytu fentanylu i innych nielegalnych substancji do Stanów Zjednoczonych. Eksperci w zakresie prawa "mają jednak wątpliwości, czy nie naruszają one międzynarodowych praw człowieka", odnotował w czwartek BBC.

"Akt tyranii" USA

Dzień wcześniej prezydent Kolumbii Gustavo Petro w rozmowie z brytyjskim nadawcą skrytykował działania USA, nazywając je "aktem tyranii". Jak ocenił, podczas zatrzymań łodzi z domniemanymi przemytnikami nie powinno być żadnych ofiar śmiertelnych. - Po co odpalać rakietę, skoro można po prostu zatrzymać łódź i załogę? - pytał Petro. - Ktoś mógłby to nazwać zabójstwem - dodał.

Kolumbijski przywódca podkreślił, że służby z jego kraju "od dawna" współpracują ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami w operacjach konfiskaty kokainy na morzu. - Nigdy wcześniej nikt nie zginął. Nie ma potrzeby zabijania kogokolwiek - zaznaczył Petro w wywiadzie dla BBC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak

Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak

BIZNES
Mówi o sobie "najfajniejszy dyktator na świecie". A jak jest naprawdę?

Mówi o sobie "najfajniejszy dyktator na świecie". A jak jest naprawdę?

Przemysław Kaleta

Ataki USA na łodzie

Stany Zjednoczone w ostatnim tygodniu sierpnia ogłosiły wysłanie kilku okrętów na Karaiby w celu - jak oficjalnie poinformowano - zwalczania międzynarodowego handlu narkotykami. Niedaleko Wenezueli znalazły się między innymi krążownik rakietowy USS Lake Erie, trzy niszczyciele rakietowe klasy Arleigh Burke oraz swój najnowocześniejszy okręt podwodny o napędzie atomowym USS Newport News.

Podczas jednej z operacji we wrześniu wojsko USA zatopiło płynącą z Wenezueli łódź na Morzu Karaibskim, zabijając 11 członków jej załogi. Według amerykańskich władz, byli to członkowie gangu Tren de Aragua, którzy szmuglowali w ten sposób do USA narkotyki. Rząd Wenezueli twierdzi natomiast, że żadna z 11 zabitych osób nie należała do tego gangu.

Według administracji Trumpa ataki na wodach międzynarodowych skupiały się głównie na sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli, ale władze USA podały niewiele szczegółów na temat celów i zabitych osób. Portal BBC podkreślił w czwartek, że "doniesienia, że na pierwszej zaatakowanej łodzi znajdowali się członkowie gangu Tren de Aragua, pozostają przedmiotem sporu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
57 min
Trump w ONZ: Zakończyłem 7 wojen, zasługuję na pokojowego Nobla

Trump w ONZ: Zakończyłem 7 wojen, zasługuję na pokojowego Nobla

Opinie i wydarzenia
"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa

"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Truth Social/Donald Trump

TAGI:
KolumbiaAmeryka PołudniowaUSAGustavo PetroDonald Trump
