USA zachęcają do "samodeportacji". Wystarczy wcisnąć przycisk

Amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic wprowadził nową funkcję do aplikacji mobilnej CBP Home. Osoby przebywające w USA bez legalnego statusu mogą teraz jednym przyciskiem zgłosić chęć samodeportacji. Urzędnicy przekonują, że dzięki temu mogą one uniknąć "surowszych konsekwencji".

W poniedziałek amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection - CBP) poinformował o uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji o nazwie CBP Home. Nazwano ją "Intent to Depart", czyli "zamiar wyjazdu". Polega ona na tym, że osoby przebywające w USA nielegalnie mogą dobrowolnie zgłosić władzom chęć opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Podkreślono, że funkcja wypełnia rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o "ochronie Amerykanów przed inwazją", dotyczącego zakończenia nielegalnej imigracji.