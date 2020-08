Oddali siedem strzałów z bliska w plecy nieuzbrojonego mężczyzny. Nagranie z brutalnej interwencji policji

Do zdarzenia doszło w niedzielę, krótko po godzinie 17 czasu lokalnego. Prawnik Blake'a twierdzi, że 29-latek próbował załagodzić spór między dwiema osobami, dotyczący zarysowania samochodu, kiedy pojawiła się policja. W stronę mężczyzny oddano co najmniej siedem strzałów. Wszystko na oczach siedzących w samochodzie dzieci.

Policjanci twierdzą, że otrzymali zgłoszenie o sprzeczce, ale do tej pory nie jest jasne, kto wezwał policję, ilu funkcjonariuszy brało udział w akcji, ani co wydarzyło się, zanim padły strzały. Policja w mieście Kenosha nie nosi na mundurach kamer nasobnych (body camera), ale używa mikrofonów.

Ojciec 29-latka, Jacob Blake Senior przekazał amerykańskiej gazecie "Chicago Sun Times", że jego syn ma w ciele "osiem dziur". - Co usprawiedliwia te wszystkie strzały? Co usprawiedliwia robienie tego przy moich wnukach? Co my robimy? - pytał mężczyzna w rozmowie z dziennikiem.